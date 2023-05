Erik Rubín se confiesa y advierte que "pronto" se saldrá de la casa de Andrea Legarreta

A finales de febrero de este 2023, el mundo del espectáculo quedó en shok después de que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron que se separarían, sin mencionar los motivos. La noticia se viralizó de inmediato porque eran considerados la pareja más sólida de la farándula. Desde entonces se dieron a conocer una serie de cosas que han mantenido confundidos a sus fans, pues se les sigue viendo juntos en proyectos y hasta en vacaciones en familia.

Este tema fue tocado durante una entrevista con Yordi Rosado, quien lo tuvo como invitado de honor para su canal de YouTube. Además de platicar sobre su vida personal y lo que se encuentra realizando como artista, llegaron al punto medular: su relación con la conductora. En este caso, la pregunta obligada fue sobre su permanencia en la casa de la también actriz.

Aunque Erik Rubín ya había anunciado que se saldría del inmueble, parece que sólo se trató de una promesa incumplida, porque no lo ha hecho. Ahora mencionó que bajo la dinámica que están llevando para tratar de entenderse y saber si podrán o no estar juntos de nuevo, dijo que no ha tenido tiempo para pensar en ese paso tan relevante. Sin embargo, confesó que abandonaría el hogar la próxima semana, sin precisar el día.

¿Separación o divorcio?

Para que la gente no se siga confundiendo con la situación que están atravesando Erik Rubín y Andrea Legarreta, él explicó que no se trata de ese proceso de disolución de su matrimonio de forma legal, sino de una separación que les está sirviendo para encontrarse y saber cómo están como pareja.

La familia Rubín Legarreta durante sus vacaciones en Japón (Foto: IG @erikrubinoficial)

"Estamos en el proceso de encontrarnos a nosotros mismos, dónde estamos como pareja. Sin duda funcionamos de muchas formas, veamos si funcionamos también de esa, seamos valientes y afrontémoslo y pues sí no es fácil, hay que ser valientes y alrededor de todo esto surgen teorías, que si el especial, que si teníamos amantes ella y yo", mencionó el cantante.

Erik Rubín explicó que si después de ese ejercicio no funcionan, entonces tendrán que divorciarse o en caso contrario, estar a "full, con todo esto conlleva, la parte de pareja si vamos a reactivar esa área que la mayoría de los matrimonios es algo que está ahí dormido", mencionó.

