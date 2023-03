Paulina Rubio regresa para festejar la vida con canciones nuevas y mucho amor

Hace apenas ocho meses, Paulina Rubio perdió a su mamá, Susana Dosamantes, un hecho que marcó su vida y aún no supera por completo, pero de la actriz aprendió que el show debe continuar, por eso regresa a la escena musical con un tema lleno de energía con el que busca celebrar la vida.

“Hay que entender que la vida se va en cualquier momento y hay que festejarla, ya que sabemos que es tan preciada… Tener un carácter como el mío es muy bueno, pero también es peligroso, porque siempre estás bien, pero lo de mi mamá me sobrepaso y también está bien, porque somos seres humanos, pero ahora mi comunicación con ella ha cambiado”, afirmó.

Sus hijos, Eros y Nicolás, y sus seguidores son los que le han dado la fuerza para seguir cada día. Además, de que está segura que su mamá la quería ver feliz, desarrollada y cantando, por eso regresa con mucha ilusión y esperanza a los escenarios con “No es mi culpa”.

“Hemos tenido momentos de introspección en familia y estar unidos nos ha ayudado mucho para seguir adelante. Los niños son maravillosos para eso, su ilusión me da mucha fe y esperanza… Así como esa conexión con los fans, aún en la distancia”, detalló.

La Chica Dorada también se siente en paz porque la pandemia le permitió disfrutar a su mamá como nunca antes lo había hecho. Ya que Dosamantes siempre estuvo en los foros mientras ella era pequeña, y luego de que ella entró a Timbiriche, sus agendas fueron más complicadas, pero el confinamiento las acercó.

“Hace 20 años que no estaba con ella en un mismo techo y la pandemia me dio la oportunidad de disfrutar de un atardecer con mi mamá y mis hijos. Gozar aprender a cortar el cabello, a pintar el muro de la casa, a fumigar, a hacer alcohol con vinagre… Todo lo que sucedió fue un regalo de Dios y no lo veía así, pero cuando el tiempo te deja ver la realidad, me di cuenta que fue el regalo más bonito”, agregó.

Aunque quiere escribirle una canción a Dosamantes, aún está en terapia para poder sanar todo lo que ha sentido, pero asegura que este tema verá la luz pronto.

CONTARÁ SU VIDA

Con más de 40 años en la industria musical, Paulina Rubio se define como una mujer rebelde y necia que se ganó su lugar con cada canción y disco, pero no todo ha sido fácil por eso le gustaría hacer un musical con toda su discografía y contar su vida en una bioserie, incluyendo esas rivalidades que tuvo en su infancia.

“Es que sin esas historias no somos verdaderos y la competencia no termina nunca. Pero cuando dejas de lado el ego y realmente hablas con los sentimientos, es momento de hacer comunidad, duetos y colaboraciones y allá de ellas que no lo hacen, porque habrá un rincón en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras”, afirmó.

Sobre su corazón, la prioridad son sus hijos y su carrera, pero está dispuesta a encontrar un nuevo amor “o quizá viejo”.

A DETALLE

La cantante celebra más de 40 años de trayectoria.

Tuvo una participación en el programa Mira Quién Baila.

Estrenó el año pasado su nuevo éxito ‘Me Gusta’.

En 1992 lanzó su álbum debut como solista.

MAAZ