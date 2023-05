“Hasta me caía mal”: Erik Rubín revela fuertes detalles de su separación de Andrea Legarreta

Durante las últimas horas el nombre de Erik Rubín ha encabezado las listas de tendencias en diferentes plataformas digitales debido a que durante una entrevista con Yordi Rosado ofreció nuevos y fuertes detalles de su separación de Andrea Legarreta, por lo que las palabras del exTimbiriche causaron una gran sorpresa entre los seguidores de la ahora expareja.

En dicha entrevista, Erik Rubín confesó que su infancia fue sumamente difícil por la separación de sus padres, sin embargo, señaló que también tuvo momentos de felicidad plena pues fue desde etapa donde tuvo su primer acercamiento con la música, además, también habló de brillante paso por Timbiriche y su caminó a la fama, además, confesó haber caído en las adicciones y sorprendió al revelar que el hecho de perder un hijo con Andrea Legarreta lo hizo tener un cambio en su vida pues desde entonces ya no consume alcohol ni ninguna otra sustancia y solo se enfocó en su trabajo y en su familia.

Como era de esperarse, el tema de su separación de Andrea Legarreta salió a colación y para empezar confesó que, ahora sí, dejará de vivir bajo el mismo techo de la conductora de “Hoy” y hasta adelantó que será a más tardar esta semana cuando se mude a su nuevo departamento de soltero, no obstante, señaló que esto no significa que la disolución total de su relación, incluso, detalló que ambos “se están buscando como pareja” por lo que intentarán rehacer su relación y si no funciona se tendrá que contemplar el tema del divorcio, pero, se dijo tranquilo porque, hasta ahora, todo marcha bien al interior de su familia.

Por otra parte, Erik Rubín reconoció que todas las teorías que se han originado en torno a su separación de Andrea Legarreta sí lo han molestado pues se ha dicho que ambos tenían amantes o hasta se ha llegado a poner en tela de juicio su orientación sexual tras haber sido vinculado sentimentalmente con el cantante Apio Quijano, no obstante, el también productor señaló que hubo una versión que “sí le caló en lo más profundo” y es en la que se decía que era un “mantenido”, por lo que confesó que hasta llegó a sentir coraje contra la madre de sus hijos.

Erik Rubín reconoció que sigue amando a Andrea Legarreta. Foto: IG: programahoy

“Han sido años increíbles en donde hemos vivido muchas cosas, mismas que han llegado a afectarnos. A mí me llegó un momento que cuando decían que yo era mantenido, me veían y decían ‘ay mira, el esposo de Andrea Legarreta’ me calaba y hasta me caía mal Andrea”, señaló Erik Rubín.

Para finalizar, Erik Rubín reiteró que sigue amando a Andrea Legarreta y que todo este “experimento” es para decidir el futuro de su relación y aunque lo están realizando con amor y respeto, aseguró que es un proceso sumamente complicado y doloroso.

“Estamos tranquilos porque sabemos que es para bien, encontrar nosotros mismos el dónde estamos como pareja, no es fácil, hay que ser valientes y alrededor surgen teorías. La idea de la separación es lo que nos recomendaron para ver si queríamos divorciarnos o estar juntos a full, tenemos rato que tocamos este tema en terapia, no es fácil cuando te llevas tan bien”, sentenció Erik Rubín.

