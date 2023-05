Paty Cantú tiene el vestido largo perfecto para una fiesta especial

Paty Cantú es una de las cantantes más talentosas de México, porque tiene un talento increíble y además es hermosa; además también es una clase de influencer que suele compartir momentos de su vida, sesiones de fotos y escribir mensajes motivacionales como lo hizo en esta ocasión. En esta ocasión se volvió tendencia luego de que en un TikTok presumió un vestido largo en tonos plata que es perfecto para una fiesta especial.

Es de las artistas más talentosas. Foto: @patycantu / Instagram.

La también compositora se volvió tendencia durante el Mundial de Qatar 2022, porque lanzó varios pronósticos y análisis, lo cual demostró que es una conocedora del deporte. Incluso fue invitada a un programa de Televisa para hablar de futbol, eso le hizo ganar muchos seguidores, quienes no sabían que ella conocía tanto del balompié.

¿Cuántos años tiene Paty Cantú?

A sus 39 años, Paty Cantú se encuentra en el mejor momento de su carrera y vida, pero reconoce que no ha sido fácil. En el clip que se volvió tendencia se le ve con un vestido largo, sin mangas y con escote en la espalda, en cual tiene tonos plateados y detalles brillantes. Sin duda alguna es un atuendo ideal para una fiesta especial de noche, como una graduación.

"No soy una persona para nada conformista, si no, no tendría 20 años trabajando en esto. Me he querido rendir alguna vez y me han tratado de rendir, pero siempre me levanto, ya que no vivo de expectativas”, comentó hace un par de años en una entrevista. Paty Cantú es una de las cantantes que más experimenta en su música, por lo cual siempre se coloca en el gusto de la gente.

Ha participado en los 2000 Pop Tour. Foto: @patycantu / Instagram.

¿Paty Cantú tiene novio?

Paty está con el actor Christian Vázquez y se sabe que son muy felices juntos, recientemente habló al respecto: "Estamos juntos, llevamos dos años y vamos paso a paso. El tema de la familia es importante para mí desde toda la vida, desde que tengo a mis papás, mis hermanos, mis fans, mis perritos y algún día los hijos que tenga o adopte pero eso ahorita no está en el plan”. Y, sobre la posibilidad de casarse pronto, precisó rotundamente: "En este momento no".

Siempre impone moda. Foto: @patycantu / Instagram.

SIGUE LEYENDO...

Ana Brenda Contreras muestra cómo usar mom jeans, una prenda casual e ideal para el fin de semana

África Zavala impacta en TikTok con su habilidad para posar frente a la cámara