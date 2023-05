Maya Nazor: cuál es el máximo grado de estudios de la modelo e influencer

Las redes sociales se han convertido en una parte importante de la vida de muchas personas, quienes han llegado al grado de profesionalizar su uso, y lo convirtieron en un trabajo, ahora llamado el ser "influencer", acumulando millones de seguidores que comparten ideas, gustos, historias, etcétera.

Muchos hasta han saltado al reconocimiento nacional e internacional en otras plataformas como la radio, la televisión y los medios de comunicación digitales, o simplemente son celebridades a la altura de quienes normalmente conocíamos como alguien famoso o famosa.

Maya Nazor salta a la fama

Uno de los principales casos del momento es el de Maya Nazor, modelo e influencer que acumula 5.4 millones de seguidores por lo menos en Instagram, y en TikTok otros tantos millones de fanáticos o fanáticas que día a día comentan sus fotografías, comparten sus videos y no se despegan ni un minuto de las actividades que anuncia.

Su carrera inició a través de YouTube, donde comenzó a subir videos desde temprana edad. Sus temáticas eran sencillas, casi era su día a día. Algunos tutoriales o consejos relacionados con el mundo de la belleza, datos o secretos sobre su vida, entre otras cosas.

Pronto conoció otras redes sociales, y explotó definitivamente cuando llegó TikTok, red social popularizada durante la pandemia por COVID-19. Sus parodias, pequeñas grabaciones, bailes, outfits, maquillajes, una vida llena de lujos, trends, y desde luego su embarazo, etcétera, la convirtieron en una de las más reconocidas.

Máximo grado de estudios de Maya Nazor

Pero antes de toda esta fama, tuvo una vida complicada. Durante su juventud fue parte de una familia disfuncional, con padres divorciados, por lo que decidió salirse de casa a los 16 años para ganarse la vida por cuenta propia. A esa edad comenzó a buscar trabajo y sus primeros pasos fueron como Community Manager, creando contenido para Facebook, Instagram, YouTube.

Su máximo grado de estudios, sin embargo, fue la preparatoria. A los 16 años abandonó la escuela porque ya no podía pagarla, era su mamá quien solventaba ese gasto, pero logró terminarla en un formato abierto. Ya no pudo estudiar una carrera universitaria porque empezó a trabajar, y no ha parado hasta el momento.

Su primer trabajo en ese tiempo fue en un cine como parte de los miembros que atienden las taquillas, la dulcería, entre otras cosas. También llegó a ser mesera en una famosa cadena de café, hasta que llegó a un comercial para una dependencia del gobierno, y se quedó en una empresa en las redes sociales.

Fue ahí donde se comenzó a especializar en el mundo de la producción digital, pues le ayudaron a tomar algunos cursos para seguir creciendo profesionalmente en ese rubro, mismo del que ahora vive completamente, pero no dentro de una empresa, sino con sus propias redes sociales.

