La actriz surcoreana Kim Sae Ron, quien falleció a los 24 años el pasado 16 de febrero, fue conocida por participar en diversos K-Dramas, pero también por su aparición en varios videos musicales de K-Pop como "Green Rain" de SHINee, "Jackpot" de Block B o "Cat's Eye" de ASTRO.

Su trabajo actoral inició cuando tenía solamente 9 años con la película "A Brand New Life", donde interpretó a Jin Hee, una niña que es abandonada por su padre en un convento de monjas católicas. Más tarde, trabajó en cintas como "The Man From Nowhere", "I Am a Dad" o "Neighbors", donde también dio vida a papeles infantiles.

Más tarde, cuando tenía alrededor de 11 años Kim Sae Ron participó en su primer K-Drama "Can You Hear My Heart", donde interpretó a Bong Woo Ri de joven. Sin embargo, sus primer protagonizo llegó hasta sus 21 años con el drama "Girls", el cual dura solamente un episodio.

Estos son los 3 mejores K-Dramas de Kim Sae Ron, la actriz que murió a sus 24 años

Kim Sae Ron apenas comenzaba con su carrera como actriz cuando fue hallada sin vida en su domicilio en el distrito de Seongdong. Sin embargo, los mejores K-Dramas donde participó son: "Girls", "Kiss Sixth Sense" y "Bloodhounds", por lo que aquí te contamos detalles sobre cada uno.

"Girls"

"Girls" es un K-Drama especial que relata la historia de So Ssang, quien fue interpretada por Kim Sae Ron, una dama que ha trabajado en la corte durante los últimos 14 años. Un día, descubre algo sobre la concubina del príncipe, quien busca ser su única mujer, por lo que hará de todo para expulsar a la esposa del príncipe heredero, aunque no será una tarea sencilla.

"Kiss Sixth Sense"

"Kiss Sixth Sense" es un K-Drama de 12 capítulos donde Kim Sae Ron solamente aparece en el tercer episodio. Sin embargo, es uno de los mejores donde participó, pues trata sobre Ye Sul, una mujer que puede ver el futuro cuando besa a alguien. Un día, besa accidentalmente en el cuello a su jefe Cha Min Hoo y logra ver que estarán juntos en un futuro cercano. Actualmente, está disponible en Disney+.

"Bloodhounds"

"Bloodhounds" es un K-Drama de ocho episodios donde Kim Sae Ron interpretó a Kim Hyun Joo. La historia va sobre Gun Woo, un boxeador con un futuro prometedor, el cual tiene una madre endeudada con el prestamista Myung Gil. Para pagar la deuda, el joven deja el boxeo y comienza a trabajar para el CEO Choi. Actualmente, se puede ver en Netflix.

