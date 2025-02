De enero hacia esta fecha se intensificó el bullying contra mi hija Fátima, relata Juan Zavala

Juan Zavala, padre de la menor Fátima, denunció que de enero a la fecha en que su hija, de 13 años, habría sido empujada por una de sus compañeras desde el tercer piso de la Secundaria Diurna 236, localizada en la alcaldía Iztapalapa, quien se encuentra hospitalizada con fracturas de pelvis y cadera.

“Era incluso hasta golpeada, le sacaban ciberbullying, era menospreciada y sí, bastante mi hija sufrió, la verdad", contó Juan Zavala en entrevista para el programa de las “Noticias con Javier Alatorre”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

El señor Juan Zavala informó que en estos momentos su hija se encuentra grave, pero estable. ya que a veces presenta fiebre. Mencionó que son pocos los días cuando los médicos le entregan un diagnóstico del estado de salud de hija Fátima, quién se encuentra internada en el Hospital Pediátrico de Legaria.

El padre de la menor denunció que en varias ocasiones le solicitó al director de la Secundaria 236 y gente de trabajo social para “que pusieran cartas en el asunto y que hablara con los papás de los niños” que le hacían bullying y agredían a su hija Fátima, pero hizo caso omiso y lo envió a levantar su denuncia a la Policía Cibernética.

Indicó que hay oficios de que la menor recibía ayuda psicológica en el Hospital Materno Infantil Inguarán, donde le diagnosticaron que tenía problemas psicológicos a causa del bullying, y se entregó una copia a la director de la secundaria 236, pero desgraciadamente no hizo nada el personal académico.

No hicieron nada, no se les solicitó a los padres, no se les no se les cambió de turno, no se cambió a mi hija de salón, o sea, prácticamente nada hicieron”, reiteró el padre la menor.