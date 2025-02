¿Se cumplió la regla de tres? Todas las celebridades que murieron este 17 de febrero de 2025

Apenas va empezando el año 2025 y ya se cumplió por primera vez la famosa regla de los tres. Una creencia popular que sugiere que las muertes de figuras públicas, especialmente celebridades, ocurren en grupos de tres en todas las ocasiones o por lo menos la mayoría.

El origen de esta creencia se remonta a un trágico accidente aéreo ocurrido el 3 de febrero de 1959, conocido como "El día que murió la música". En este accidente fallecieron tres leyendas del rock and roll: Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper. Sin duda fue un hecho que marcó para siempre a toda la comunidad de la música, pero también a los fanáticos.

En México hemos tenido algunas coincidencias que si bien no ha sido parte del mismo grupo de amigos ni eran músicos que estaban en una gira, así fueron muertes repentinas que sucedieron en un lapso de pocos días o incluso en un mismo día. En nuestro país ya es una creencia más que certificada únicamente por la población.

Tongolele murió el domingo 16 de febrero. Crédito: Cuartoscuro

¿Mito o realidad? Esto es lo que pasa con la creencia de las muertes de tres en tres

La coincidencia de estas tres muertes impactó a la sociedad y alimentó la idea de que las muertes de famosos ocurren en grupos de tres. De manera rápida comenzó a propagarse el rumor de que a partir de ese momento había una especie de hechizo de mala suerte donde todas las personas empezarían a morir de tres en tres, lo que sucedió en algunas ocasiones más tarde alimentando el pánico de la gente.

A pesar de la popularidad de esta creencia, no existe evidencia que la respalde. Las muertes de celebridades son eventos aleatorios y no están sujetas a ninguna regla o patrón predefinido. La percepción de que las muertes ocurren en grupos de tres puede ser resultado de la atención que los medios de comunicación prestan a estos eventos y de la tendencia humana a buscar patrones incluso cuando no los hay.

Las tres celebridades que lamentablemente murieron el lunes 17 de febrero de 2025

Paquita del barrio fue la primera celebridad que partió este lunes 17 de febrero de 2025. La cantante de boleros en contra de los hombres y en la lucha por el empoderamiento femenino tenía apenas 77 años. De acuerdo con la información que confirmó su equipo de trabajo, la intérprete murió durante la madrugada y estaba completamente dormida por lo que no habría sufrido ni sentido ningún dolor.

Paquita del barrio fue la primera celebridad que partió este lunes 17 de febrero. Crédito: Facebook oficial

Un día antes murió también la actriz y vedette estadounidense mejor conocida en México como Tongolele. La noticia de este fallecimiento se hizo hasta el día lunes, pero la confirmación es que murió desde el domingo. Tenía 93 años y desde 2016 le habían diagnosticado la enfermedad del Alzheimer que poco a poco fue deteriorando su salud al grado de alejar la de la vida pública para siempre.

Finalmente sucedió en Italia la muerte de Francesco Rivella, un químico italiano de 97 años que se hizo mundialmente famoso gracias a uno de los inventas más golosos en la historia de la humanidad. Estamos hablando de la crema de avellanas conocida como Nutella, además de que ayudó la enorme expansión de la empresa de Michele Ferrero, creador entre otras cosas de Ferrero Rocher y los caramelos TicTac.