Maya Nazor se luce con entallado vestido negro y le manda una indirecta a Santa Fe Klan

La historia entre Maya Nazor y Santa Fe Klan aún no termina, pues en los días recientes se han visto envueltos en la polémica. Ahora la influencer le habría mandado otra indirecta al rapero originario de Guanajuato, con el que tuvo un hijo tras su relación por más de un año. Sin embargo, para tratar de pasar desapercibida, la celebridad de internet modeló un vestido entallado negro, con el que resaltó su curvilínea silueta y enamoró a sus millones de seguidores.

Este jueves, la creadora de contenido compartió un video en su cuenta de TikTok, en el que interpreta la canción "Cupido Es P**o" de Dazoner. La influencer, de 24 años, está promocionado este sencillo debido a que participó en el video musical, el cual fue muy escandaloso, ya que se liberó días después de que Santa Fe Klan y Karely Ruiz compartieran la colaboración del tema "Sabes" en la plataforma de OnlyFans, que ahora ya se encuentra disponible en YouTube.

Desde el principio, la canción en la que participó Maya Nazor llamó la atención, pues muchos fanáticos aseguran que es una respuesta para el intérprete de "Así soy", quien presuntamente la dejó para salir con otras personas. Y la modelo de internet también ha acrecentado estas especulaciones, ya que constantemente canta la estrofa que dice: "El amor no es eterno, y no es mi culpa que la suegra ya se quedó sin yerno, tú hiciste del verano invierno. Más tequila para el enfermo".

Maya Nazor modela su silueta con vestido entallado

A pesar de que compartió este polémico clip, sus fans no perdieron de vista el look que presumió, pues era un vestido largo y ajustado con el que modeló su curvilínea silueta, la cual recuperó después de convertirse en mamá de Luka, su hijo con Santa Fe Klan que está a unos días de cumplir un año. Maya mostró que aunque esté en casa no pierde el estilo, pues a pesar de ser una pieza sencilla, se veía glamurosa y coqueta.

La prenda tenía una falda larga de tubo por lo que le permitió definir su figura, asimismo era de escote strapless y con una tela lisa, es decir, sin adornos o algún diseño llamativo. No obstante, la joven creadora de contenido le dio un estilo glamuroso al llevarlo con un cabello ondulado y un maquillaje ligero que sólo resaltó por su rubor y su labial en tono durazno. Es por eso que Maya volvió a colocarse como un referente de moda entre las jóvenes, que como ella quieren lucir espectaculares en todo momento.

Maya Nazor se luce con vestido negro y ajustado Foto: Captura de pantalla

En tanto, la influencer ha estado en medio de la polémica debido a las recientes acciones de su exnovio Ángel Quezada, nombre real del intérprete de "Tú y tú", quien supuestamente inició una relación con Karely Ruiz. A pesar de su presunto romance con la modelo de OnlyFans, el rapero guanajuatense aún está al pendiente de su anterior pareja, ya que recientemente la felicitó con el Día de las Madres con un emotivo mensaje que por supuesto causó gran revuelo en redes sociales.

