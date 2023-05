¿Yailin la más viral prepara dueto con Karol G? Esta sería la prueba

Fue el pasado mes de febrero cuando a través de redes sociales, Anuel confirmó haber terminado su relación sentimental con Jorgina Lulú Guillermo Díaz a quien conocemos solamente como Yailin “La más viral”, esto luego de varios meses de una intensa relación.

Y es que fue a lo largo de los años 2021 y 2022 cuando Anuel y Yalin se mostraban más que enamorados en redes sociales, incluso la mujer conocida como “La más viral” no dejaba pasar cualquier tipo de oportunidad para hacerle saber a Karol G que ahora ella era la mujer del rapero, sin embargo, ahora las cosas son diferentes pues las dos ya son ex parejas del intérprete de “Mi exxx”, y todo indica que ambas mujeres podrían trabajar en una colaboración.

¿Yailin y Karol G harán colaboración?

Pese a que tal y como lo dijimos anteriormente, Yailin “La Más viral” le tiró varias ocasiones a Karol G burlándose del dolor de la colombiana tras haber terminado su relación con Anuel.

“No te pongas bruta, tengo lo que le gusta (…) Lo tengo amarrado y no es con brujería, es lo que le hago en la noche y el día. Me compró bikini para que se lo modele. Tú sabes, tipa, te doy donde te duele. Me quiere a mí, me quiere a mí…” dice parte de “Me quiere a mi”, canción con indirectas para Karol G

Debido a lo anterior es que Yailin se convirtió en blanco de críticas, primero por los fuertes mensajes en contra de Karol G y luego debido a que su música y voz no son consideradas como las mejores del mundo.

A varios meses de dicha situación ahora Yailin “La más viral” ahora está separada de Anuel por lo que en varias ocasiones se le ha visto llorar por su ex, algunos usuarios de redes sociales aseguran que es el karma por lo que le hizo y dijo a Karol G.

Sin embargo, Yailin ya no se va en contra de la colombiana, ahora utiliza frases de las canciones de quien fuera su mayor rival para ir sanando el corazón.

Y es que en la última publicación de Yailin como pie de foto escribió “Mañana será más bonito”, la cual es una frase de una de las canciones más recientes de Karol G titulada “Mientras me curo del cora”.

Debido a lo anterior, muchos especulan que ahora que tanto Yailin cono Karol G están solteras y sin Anuel en su vida, podrían sanar viejas rencillas y hasta hacer alguna colaboración juntas.

Foto: Captura de pantalla

Ante estos rumores, seguidores de Karol G piden que esto no sea cierto pues de serlo creen que “La más viral” podría solo estar colgándose de la fama de la colombiana, otros más le piden a la dominicana que se acuerde de cuando tiraba a Karol G.

Cabe señalar que esto solo son rumores pues nadie del equipo de Karol G y de Yailin han confirmado dicha información.

