VIDEO: María León se corona como la reina del pole dance con zapatillas de plataforma y body en tendencia

A pesar de que en los últimos días María León causó polémica en redes sociales tras haberse equivocado al entonar el himno nacional durante el enfrentamiento entre Padres contra Giants, la cantante nuevamente se ha hecho acreedora a los halagos de sus seguidores gracias a sus continuas publicaciones en redes sociales, las cuales demuestran que es toda una diosa de la danza.

Prueba de ello, es el último video que la intérprete de "El tiempo de ti" publicó en su cuenta oficial de Instagram, en el cual, además de hacer gala de sus dotes de baile, dejó en claro que es una reina del estilo que siempre sabe cómo adherirse a las tendencias de moda.

Pues, así como se ha dejado ver con atuendos de gala llenos de estilo, también se ha enfundado en modernos atuendos con los causa furor en sus presentaciones, los cuales además de hacer uso de las transparencia y las aberturas, echan mano de los colores más vivos de esta primavera.

De hecho, en esta ocasión, el look de la exvocalista de "Playa Limbo" consiste en un body en tendencia que contiene una trama de líneas verticales multicolor en la parte del frente, mientras que en el reverso la tela se presenta en un color sólido contrastante con los tonos del estampado.

Ya que, mientras las franjas bailan entre los colores del arcoíris como el amarillo, el azul y el verde, en la parte de atrás el body de María León es morado intenso, un color diferente a las líneas violetas y lilas que también se pueden apreciar en la parte frontal de su atuendo.

Como un plus de color, la ganadora de "Mira Quién Baila All Stars" optó por llevar unas zapatillas amarillas de plataforma super en tendencia, las cuales son de charol, algo que le da un toque de brillo a su look en general, el cual resalta en el momento en el que se observa que la cantante hace un split en el aire.

