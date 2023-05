María León y la cantidad que podría pagar por equivocarse al entonar el Himno Nacional

El domingo pasado, que se enfrentaron los Giants de San Francisco y los Padres de San Diego, en el estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México, María León fue invitada para interpretar el Himno Nacional Mexicano; sin embargo, desató las críticas tras equivocarse al entonar el símbolo patrio.

Al inicio de la interpretación, los nervios se apoderaron de la cantante y actriz mexicana, lo que ocasionó que modificara la frase “por el dedo de Dios se escribió” por “un soldado de Dios se escribió”; ante lo cual, de inmediato, los asistentes al evento deportivo comenzaron a chiflarle molestos.

Tras la equivocación de María León, cientos de mexicanos, quienes se sintieron ofendidos con la también actriz, expresaron su enojo y burlas hacia ella, en redes sociales, donde en cuestión de minutos el momento que quedó grabado se hizo viral.

María León no tardó en reconocer su error y ofreció disculpas públicas desde su cuenta de Twitter. “Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy, ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”, escribió apenada la artista.

A pesar de las disculpas ofrecidas por María León, podría ser acreedora a una multa económica, por haber haberse equivocado al entonar el Himno Nacional Mexicano; pues, de acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, las personas que alteren la letra del himno serán sancionadas con multas económicas.

Según la normativa, aquellos que alteren la letra del himno serán sancionados con multas económicas que van desde una hasta 250 veces el salario mínimo, e incluso con arresto hasta por 36 horas. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podría imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo.

El valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de la infracción es otro factor a considerar, ya que la multa puede ser de hasta diez mil veces el valor de la UMA.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de la UMA en 2023 es de 103.74 pesos diarios, lo que significa que una multa por entonar mal el himno podría superar los 900 mil pesos.

Es importante recordar que para usar el Himno Nacional en espectáculos de teatro, cine, radio y televisión, se requiere una autorización. Las sanciones aplican tanto para personas físicas como para empresas y se adaptan a la gravedad de la infracción y la condición del infractor. Por lo tanto, es recomendable conocer bien la letra y entonación del símbolo patrio para evitar una sanción económica o legal, en caso de entonarlo incorrectamente.

