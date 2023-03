FOTOS: María León conquista el escenario con medias de red y lencería de lentejuelas rosadas

Algunos de los shows musicales más esperados son los que tendrán lugar durante esta primavera, entre los cuales destacan los que dará la ganadora de "Mira quién Baila All Stars", quien, además de dar un impresionante espectáculo con su dulce voz, también suele encantar a sus fanáticos al protagonizar elaboradas rutinas de baile, las cuales no afectan en ningún sentido su interpretación al momento de cantar, lo cual demuestra la excelente condición física en la que se encuentra la mexicana.

Esto se debe a que María León cuenta con años de trayectoria en el mundo artístico, donde previo a incursionar como solista, participó en grupos como "T' de Tila" y "Playa Limbo", bandas con las que se dio a conocer, haciéndose acreedora de una gran comunidad de seguidores, los cuales aún hoy en día siguen su carrera muy de cerca, cuestión que le ha traído éxito en todos los proyectos en los que participa, mismos que van desde la música hasta el baile.

De ahí que muchas de las personas que esperan verla en sus presentaciones siempre estén ansiosos de ver las elaboradas coreografías que tiene preparadas para sus conciertos, shows que se han extendido por toda la república mexicana gracias a su "Alquimia Tour".

La ganadora de "Mira quién Baila All Stars" se lució con este atuendo / IG: @sargentoleon

Con medias de red y lencería de lentejuelas, María León acapara las miradas

Aprovechando algunas de las fotografías que ha obtenido mientras realiza sus presentaciones, María León decidió compartir con sus seguidores de Instagram una serie de imágenes en las que se le puede ver lucir su figura de encanto al portar una moderna y femenina lencería de lentejuelas rosada, misma que es complementada con una serie de accesorios en color rojo, tales como un liguero brillante.

Aunque sin duda, otro de los aciertos de este look de la intérprete de "El tiempo de ti" son las delicadas medias de red con las que decidió enfundar sus piernas de acero, mismas que a pesar de ser prácticamente imperceptibles, son ideales para no saturar su look de impacto, el cual ya es bastante llamativo gracias a los colores que retoma, siendo que estos se centran en la gama de tonalidades cálidas, algo que, por cierto, ayuda a resaltar su piel canela.

Conjuntando un liguero y unas medias de red, María León se robó las miradas / IG: @sargentoleon

"Hoy nos vemos Reforma, Chiapas… estoy lista para ti ¡Esta noche va a ser de pura Alquimia y baile y fiesta! ¿Dónde nos damos amor musical?", escribió María León como título de su publicación de Instagram, la cual rápidamente se viralizó entre sus fanáticos, quienes no dudaron en comentar lo linda que se veía y lo bien que le sienta el color rosa.

Además, la bella cantante mexicana usó este post para anunciar las fechas en las que se presentará en diversos lugares del país como motivo del "Alquimia Tour", "Mentiras, el musical" y "Los 2000's Pop Tour", proyectos que la han mantenido muy activa en las últimas semanas.

Así fue como María León derrochó estilo en redes sociales / IG: @sargentoleon

La publicación en la que la intérprete de 37 años de edad hace gala de su pasión por la moda ya acumula más de 18 mil me gusta, así como cientos de comentarios provenientes de colegas y fans, entre los cuales destacan mensajes como: "Mi favorita por siempre", "Triunfando como siempre Mari" y "(Eres) una de las cantantes mexicanas más queridas en todo México y una crack tanto en los escenarios musicales como en las redes sociales".

