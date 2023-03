María León presume su belleza con escotado minivestido rojo

¡Lo hizo de nuevo!, María León volvió a demostrar que es una de las mexicanas más guapas del mundo del espectáculo y es que al igual que innumerables ocasiones presumió el look perfecto para flechar corazones y enamorar a millones con un coqueto minivestido rojo con el que presumió su figura torneada y llena de curvas. Por supuesto, con esta nueva cátedra de moda cautivó a sus fans, quienes no dudaron en llenarla de halagos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la intérprete de "Dime la verdad" compartió una foto para presumir su belleza en un coqueto minivestido con escotes con el que enamoró a sus fans y con el que de nueva cuenta presumió la figura esbelta y torneada que tiene gracias a sus intensas rutinas de ejercicio. Asimismo, el diseño que lució sirvió para confirmar que el color rojo es el que reinará esta primavera, especialmente cuando se lleva en terciopelo.

Hace unos días presumió su figura con este look. (Foto: IG @sargentoleon)

Con escotes pronunciados, así es el vestido con el que paralizó la red

De acuerdo con María León, una forma muy glamurosa de lucir una prenda como esta es con un corte entallado para resaltar las curvas del cuerpo, así como una falda corta para lograr un efecto de piernas kilométricas con el cual alargar el cuerpo visualmente. En lo que respecta al resto del diseño, destacan un par de mangas largas para darle un toque de elegancia; mientras que para presumir la sensualidad un escote cut out no puede faltar y en este look deja a la vista el pecho y la parte alta del abdomen.

Uno de los detalles que no pasó por alto para nadie es que el minivestido destaca por el efecto rojo del terciopelo, lo cual lo convierte en la opción ideal para toda ocasión como puede ser una fiesta, o bien, para deslumbrar en un con cierto al estilo de la cantante. Y es que con esta foto dio promoción a la gira Cumbia Machine Tour en donde se presentará a lado de Mía Rubín, quien más guapa que nunca también se sumó a la fiebre de las transparencias con un arriesgado look que dio mucho de qué hablar.

Para finalizar su cátedra de moda, María León dejó en claro que lo ideal para terminar de causar furor con una prenda tan femenina y glamurosa como esta es agregar sandalias de tacón en un color plateado para darle un toque extra de brillo a la imagen y terminar de lucir espectacular. Asimismo, joyas, un maquillaje para resaltar los ojos y los labios, además de un recogido ayudarán a crear la imagen perfecta.

Este es el look con el que María León derrochó estilo. (Foto: IG @sargentoleon)

Esta cátedra de moda se da después de que la también actriz presumiera un look total black con un vestido sin mangas y cuello redondo, además de una falda asimétrica y con mucho volumen que sin duda es ideal para alguno de sus bailes, como dejó ver con un par de tacones rojos reflejados en el espejo.

Por supuesto, sus fans no dudaron en llenarla de halagos con cometarios como "la más guapa del elenco cumbia", "guapísima", "hermosa", "me encantas" y "preciosa".

