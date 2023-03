Fan golpea a Lorena Herrera en plena conferencia de prensa: “Sí estoy molesta”

Lorena Herrera encabezó las listas de tendencias en redes sociales durante las últimas horas debido a que se difundió un video en el que se le puede ver visiblemente molesta debido a que luego de haber participado una conferencia de prensa uno de sus fanáticos terminó golpeándola de manera accidental, por lo que la cantante, actriz y modelo de 56 años enfureció y explicó el motivo de su reacción.

Este desafortunado momento que vivió Lorena Herrera ocurrió la tarde del miércoles 22 de marzo cuando participó en la conferencia de prensa de la puesta en escena llamada “Dos por uno” donde compartirá créditos con figuras de la talla de Sergio Mayer, Pepe Magaña y Michelle Vieth, entre muchos otros y luego de ofrecer todos los pormenores del proyecto, inició el llamado “chacaleo” y varios reporteros se acercaron a la actriz para cuestionarla sobre diversos aspectos de su vida, no obstante, en ese momento un fanático quiso tomarse una selfie junto a la modelo, pero accidentalmente terminó golpeándola en el vientre.

Lorena Herrera no pudo ocultar su dolor y su molestia ante el golpe que recibió. Foto: Especial

Tras el fuerte golpe, Lorena Herrera intentó alejarse del lugar enfurecida y con un evidente gesto de dolor, no obstante, debido a la cantidad de personas que había en la sala le fue imposible retirarse, pero cuando pudo recuperarse manifestó que estaba muy molesta debido a que, aunque fue accidental, el golpe le dolió mucho porque fue precisamente en la zona donde hace tres semanas le practicaron una cirugía.

“Sí estoy algo molesta, estoy bien, pero si alguien te da un golpe en la zona donde te operaron es obvio que te duele, es este tumulto, ustedes tienen su espacio y está bien, pero el señor se acercó y… no lo hizo a propósito, pero me pegó y te saca de todo, porque me duele, tengo tres semanas de que me operaron” sentenció Lorena Herrera visiblemente molesta.

En otro momento de la charla, Lorena Herrera ya recuperada señaló que la mencionada operación fue para retirarle dos hernias y detalló que el proceso fue a través de una laparoscopia, además, señaló que dicho golpe fue muy desafortunado debido a que era la primera vez desde su operación que no estaba usando faja.

“Es por dentro, me lo hicieron con esto, que te meten la camarita y todo esto, laparoscopía, no es que tenga las puntadas afuera pero claro que me duele, o sea, es el primer día que me quito la faja que me comprime”, señaló Lorena Herrera.

Cabe mencionar que, afortunadamente, las cosas no pasaron a mayores y en la recta final de la entrevista la actriz y cantante de 56 años se mostró mucho más tranquila y explicó que aproximadamente en una semana más ya podrá retomar su vida de manera normal, además, detalló que las hernias se generaron por cargar peso en exceso en el gimnasio.

SIGUE LEYENDO:

“Vecinos” nuevamente está de luto: así anunciaron la muerte de este querido actor

Octavio Ocaña: doblan a 600 mil pesos la recompensa por el expolicía implicado en la muerte de “Benito”

Paola Rojas conquista Instagram con un ajustado vestido de animal print