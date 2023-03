Desde la playa, Lorena Herrera paraliza la red en entallado vestido con transparencias

Lorena Herrera sigue causando furor con sus looks de playa, y demuestra que no requiere de lucirse en atrevidos bañadores para destacar su curvilínea figura a sus más de 50 años. La cantante y actriz compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se le ve disfrutando de un día en el mar, imágenes con las que paralizó la red al presumir cuerpazo en un entallado vestido con transparencias.

Herrera comenzó su carrera como actriz con películas como: "El arrecife de los alacranes", "El abrigo de mink", "Muerte ciega", y "Mi última bala"; mientras que una de sus primeras apariciones en telenovelas fue en "Muchachitas". En 1996 debutó como cantante con su álbum homónimo, en estos días, además de ser reconocida por su trayectoria, se destaca entre las famosas mexicanas que conquista con sus curvas y looks.

Lorena Herrera presume cuerpazo en vestido de playa

La artista, que cumplió 56 años el pasado 18 de febrero, compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, donde la siguen casi 510 mil admiradores, un video en el que se le ve disfrutando de un momento relajado desde la playa. En el clip, que ha generado miles de "me gusta", se observa a Lorena presumiendo su curvilínea silueta en un coqueto look negro, pues muestra un entallado vestido con transparencias.

"#felizviernes mis hermosuras!! Por si me lees: La mente siempre quiere tener el control, pensamiento tras pensamiento, pensando en lo que me hicieron, en planes futuros, en cosas sin sentido, lo ya pensado varias veces, pensamientos negativos, de envidia, inseguridad etc etc, y es que la mente-ego sabe perfectamente que en el momento que cesan los pensamientos entonces surge la conexión con El Ser", fue parte del texto reflexivo con el que acompañó la publicación.

Con miles de "me gusta" y decenas de comentarios, Herrera cautivó a sus miles de fans con su look perfecto para disfrutar de un día desde el mar, sin dejar de lado la elegancia y la modernidad, pues el vestido llama la atención por su diseño de tirantes delgados con una pieza corta debajo y otra larga de transparencias, lo que la llevó a recibir mensajes como: "Eres una barbie", "La más hermosa eres tú por siempre y para siempre!" y "Lorena tan bonita".

Lorena conquista en escotado vestido. Foto: IG @lorenaherreraoficial

Herrera, que en el 2021 participó en el reality "¿Quién es la máscara?" como "Sirena" y el año pasado fue finalista del reality de cocina de TV Azteca, "MasterChef Celebrity", sigue siendo una de las artistas que presume curvilínea figura con mucho estilo y sensualidad, razón por la que sus fans se muestran siempre entusiasmados cuando publica nuevo contenido, sobre todo cuando se deja ver en atuendos de playa o con piezas ajustadas que destacan su figura.

Presume cuerpazo a sus más de 50 años. Foto: IG @lorenaherreraoficial

