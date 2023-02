Lorena Herrera: 4 fotos en bikini con los que presume su cuerpazo a sus más de 50 años

Lorena Herrera se ha caracterizado desde el inicio de su carrera en los medios por lucir una escultural figura, la cual presume en la actualidad en sus redes sociales, dejando sin aliento a sus fans en plataformas como Instagram y Facebook en las que comparte fotos y videos luciendo modernos bikinis con los que destaca su figura a sus más de 50 años y deja claro que la edad es sólo un número.

La originaria de Mazatlán, Sinaloa, comenzó su carrera como actriz con películas como: "El arrecife de los alacranes", "El abrigo de mink", "Muerte ciega", y "Mi última bala"; mientras que una de sus primeras apariciones en telenovelas fue en "Muchachitas". En 1996 debutó como cantante con su álbum homónimo, en estos días, además de ser reconocida por su trayectoria, se destaca entre las famosas mexicanas que conquista con sus curvas y looks.

Lorena Herrera presume cuerpazo en bikini

La cantante y actriz comparte en su cuentas oficiales, donde la siguen miles de fanáticos, imágenes en el que se le ve disfrutando de momentos relajados desde la playa, uno de sus lugares favoritos para vacacionar, robándose las miradas y los "likes", sobre todo cuando posa para la cámara en trajes de baño, y aunque entre los modelos de dos piezas están entre sus predilectos, son también los monokinis con los que se corona como reina.

Lorane impone estilo con sus looks. Foto: IG @lorenaherreraoficial

Herrera, que recientemente fue finalista del reality de cocina MasterChef Celebrity, demuestra que cuando se trata de destacar la silueta, una de las prendas más utilizadas por las celebridades son los monokinis, como se le llama a los diseños que unen la panty y el top, y al crear aberturas en las zonas de la cintura son perfectos para delinear la figura de las mujeres, que casi siempre buscan una forma de reloj de arena.

Pero eso no es impedimento para que no deje ver en sus fotografías diseños más atrevidos, como los bikinis en los que piezas pequeñas, logrando conjuntos reveladores con los que se roba las miradas, como con el que posó hace unos años desde la playa, look que combina una coqueta panty de estampado floral con un top negro, outfit que fue perfecto para que se luciera de espaldas y presumiera sus curvas.

Presume cuerpazo desde la playa. Foto: IG @lorenaherreraoficial

Los monokinis son perfectos para destacar la figura. Foto: IG @lorenaherreraoficial

Lorena es sin duda muy versátil cuando se trata de sus atuendos para la playa, pues otro diseño con el que ha cautivado son los de top largos, con los que también llama la atención de sus fans al posar de forma sensual y provocativa, y con los que da cátedra de estilo para las mujeres que como ella tienen más de 50 años pero desean seguir luciendo increíble en modernos bikinis.

Herrera, que en el 2021 participó en el reality "¿Quién es la máscara?" como "Sirena" y el año pasado fue finalista del reality de cocina de TV Azteca, sigue siendo una de las artistas que presume curvilínea figura con mucho estilo y sensualidad, razón por la que sus fans se muestran siempre entusiasmados cuando publica nuevo contenido, sobre todo cuando se deja ver en atuendos de playa o para disfrutar de un día de alberca.

Sus bikinis modernos la coronan como reina del look. Foto: IG @lorenaherreraoficial

