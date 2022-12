Lorena Herrera arrasa en redes con sensual conjunto transparente en final de MasterChef

No es una falsedad cuando decimos que Lorena Herrera es una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana y no solamente por su escultural figura, sino por su carisma, la personalidad que tiene y la forma tan peculiar que tiene para conectar con los fanáticos y las audiencias.

Y es que este domingo 18 de diciembre se llevó a cabo la final de MasterChef, donde la conductora y actriz es participante. Recientemente en sus redes sociales compartió un video donde presumió su trabajado cuerpo en un hermoso conjunto negro para robar suspiros de sus seguidores.

En las imágenes difundidas en Instagram se le aprecia con un corset color negro, unas zapatillas negras y una especie de medias de red que le ayudan a resaltar sus torneadas piernas y cintura envidiable que cualquier joven quisiera tener.

Este domingo 18 de diciembre será la final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México, en donde Lorena se enfrentará a Arturo López Gavito, Alejandra Ávalos y Ricardo Peralta, quienes también han demostrado sus habilidades culinarias y son una gran competencia para la celebridad. Sin embargo, la intérprete de "Soy" y "Yo viviré", tiene un gran número de seguidores, quienes la apoyan y confían en que se lleve el primer puesto en este reality de cocina en el que con el paso de los capítulos mejoró notablemente.

La victoria se la llevó Ricardo Peralta, sin embargo, Lorena se llevó todo el cariño del público y con todas las ocurrencias que vivió a lado de Gavito, excrítico de La Academia y Alejandra Ávalos.

La actriz tiene muchos fanáticos debido a que cuenta con una larga trayectoria en los medios de comunicación, pues hay que recordar que Lorena Herrera se dio a conocer en los años 80, cuando participó en los concursos de belleza "The Look Of The Year", "Miss Bikini International" y "Señorita Univision", con los que no sólo cautivó al público, sino también a los productores de cine y televisión que la invitaron a participar en sus proyectos, siendo la que marcó su debut la película "Los mayates atacan", de 1987.

La originaria de Mazatlán, Sinaloa, poseía una curvilínea silueta que la hizo protagonizar varias películas del polémico Cine de Ficheras, convirtiéndose en una de las musas de Alfonso Zayas; así como algunas producciones de Video Home, entre muchas otras. A la par, apareció en telenovelas "Muchachitas", "Dos mujeres, un camino", "El premio mayor", "María Isabel" y "Lola, érase una vez", por mencionar algunas de sus producciones, pues en su lista de trabajos tanto en la pantalla grande y chica, suma más de 90.

Actualmente, Lorena Herrera ha comenzado a participar en diferentes competencias, siendo las de cocina en las que ha demostrado que a pesar de tener una dieta muy estricta tiene buen sazón y está dispuesta a hacer cualquier tipo de platillos. Los fanáticos ya la vieron en “El Gran Pastelero Bake Off México” mostrando sus habilidades en los postres, ahora están en espera de que demuestre que es una verdadera experta en el arte culinario en "MasterChef México".

