Desde la cama, Lorena Herrera paraliza Instagram en revelador vestido de red

Lorena Herrera es una de las famosas que pasa de los 50 años y deja claro que la edad y el estilo no están peleados. En su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante compartió un pequeño clip en el que se lució con sus miles de fanáticos posando desde la cama con un revelador vestido de red, pieza que llevó con un ajustado body que delineó su silueta curvilínea con la que paralizó la plataforma.

Herrera comenzó su carrera como actriz con películas como: "El arrecife de los alacranes", "El abrigo de mink", "Muerte ciega", y "Mi última bala"; mientras que una de sus primeras apariciones en telenovelas fue en "Muchachitas". En 1996 debutó como cantante con su álbum homónimo, en estos días, además de ser reconocida por su trayectoria, se destaca entre las famosas mexicanas que conquista con sus curvas y looks.

Lorena Herrera presume cuerpazo en vestido de red

La cantante compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, donde la siguen más de 500 mil admiradores, un video en el que se le ve disfrutando de un momento relajado desde una cama. En el clip, que ha generado miles de "me gusta", se observa a Lorena presumiendo su curvilínea silueta en un coqueto look negro, pues muestra un entallado body que se puede ver gracias a su vestido de malla.

"Sólo en el silencio interior es posible conectar con lo que Realmente Somos! Y allí fuera de la mente , se encuentra aquella inmensa paz armonía, equilibrio y tranquilidad que tanto anhelamos! #felizlunes", escribió la actriz para acompañar el clip que también ha recibido cientos de halagadores comentarios, con el que una vez más se confirma como una de las famosas más bellas y sensuales de la farándula.

"Preciosa", escribió la actriz Maribel Guardia en la publicación de Herrera, sumándose a otras famosas como Lis Vega, quien llamó a su amiga "Diosa bella". "Muñeca", "Belleza", "Mujerononon !!! Súper divina y con clase! Ame el outfit!!! Eres un ejemplo Lore", "Eres la chica más bella del mundo eres perfecta eres una diosa", "Te amo eres mi consentida" y "Que mujer tan bella?? su marido siempre apoyándola", son otros de los halagos que recibió.

Lorena se luce en atrevido look de red. Foto: IG @lorenaherreraoficial

En el video que la cantante y actriz publicó en su cuenta oficial de Instagram, se le ve semi recostada en una cama de colcha color blanco que hace el contraste perfecto con el look de la actriz y cantante, que presume un vestido de red con decorado de pedrería, lo que le da un toque chic y brillante, atuendo con el que Lorena confirmó que no la edad y la sensualidad no están peleadas, pues a sus más de 50 años luce muy bella.

Herrera, que en el 2021 participó en el reality "¿Quién es la máscara?" como "Sirena" y el año pasado fue finalista del reality de cocina de TV Azteca, sigue siendo una de las artistas que presume curvilínea figura con mucho estilo y sensualidad, razón por la que sus fans se muestran siempre entusiasmados cuando publica nuevo contenido, sobre todo cuando se deja ver en atuendos de playa o con piezas ajustadas que destacan su figura.

Conquista con sus looks. Foto: IG @lorenaherreraoficial

