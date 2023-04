Toñita asegura que tuvo una relación de "calentura" con Yahir: "Calza grande mi amigo"

La Academia es uno de los realitys de la televisión mexicana más exitosos del nuevo siglo, y cada uno de los integrantes de las primeras generaciones, elegidos minuciosamente por su talento y características como artistas y personas, han dado mucho de qué hablar durante todos estos años.

Romances, peleas, rumores, amistades, odios, amores, y de todo se ha presentado en la casa de máxima preparación para cantantes, mismos que desde hace más de 10 años todavía resuenan por los pasillos de la empresa, y por las casas de los televidentes. Tal es el caso de un amorío entre Toñita y Yahir.

Toñita fue una de las invitadas de honor al programa de radio Blalala Show de Paola Sasso, donde comenzaron a hablar del amor, y le preguntaron sobre el rumor de que supuestamente anduvo con Yahir dentro del proyecto en el que ambos buscaban convertirse en cantantes profesionales.

En este sentido, aseguró que su relación siempre fue de amistad, y nunca tuvieron algo serio. "Calza grande, mi amigo", insinuó la cantante, y después continuó: "Les voy a decir una cosa: yo lo disfruté, lo gocé, y yo sí puedo decir cómo estuvo. Estuvo sabroso". Raúl Sandoval también se metió en la conversación: "Mi amigo es garantía".

En este sentido, agregó que todo fue calentura, y nunca tuvieron una relación, pues en caso contrario, hubieran durado muchísimos años, como es costumbre en las relaciones amorosas de Toñita. Además, confesó que no sucedieron más cosas porque "mi amigo es bien pirujo".

Dijo que llegó a sentir algo de él, pero finalmente se alejó porque tenía muchas pretendientes, y el cantante nunca dio señales de querer algo serio con ella. El bloque terminó entre risas sarcásticas de los presentes, y quedó como una anécdota divertida de las aventuras del corazón de la intérprete.

No es la primera vez que Toñita habla al respecto. En una entrevista con "De Primera Mano", aseguró que tuvieron esta relación casual cuando tenían 22 y 23 años, pero nunca la dieron a conocer porque precisamente se trataba de algo pasajero en lo que no veían un gran futuro.

Sin embargo, el propio Yahir fue quien desmintió la noticia, y al momento de enfrentarse con la prensa aseguró que "la Toña y yo siempre nos hemos llevado pesado y siempre me agasaja pero no, para nada". En ese momento, la cantante recibió numerosos insultos y no la bajaban de "mentirosa".

Fueron esas declaraciones las que retomó la exparticipante de la Academia, y convencida, dijo que respeta mucho que él se presente ante la prensa y lo niegue todo, pero ella sabe lo que sucedió, y no necesita buscar que nadie le crea, por lo que está tranquila con los hechos.

