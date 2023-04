"Se me apareció una muchacha pidiéndome ayuda": Toñita revela que es capaz de ver gente muerta

Toñita es conocida por ser una cantante muy abierta sobre sus opiniones y experiencias, es precisamente esto lo que les gusta a sus fans, pues normalmente se muestra como una persona transparente, pese a los múltiples escándalos en los que se ha visto involucrada, especialmente con su excompañera de La Academia, Myriam Montemayor, con quien ha tenido múltiples roces desde hace tiempo.

Pero en esta ocasión no es la polémica con Montemayor lo que ha llamado la atención de los internautas, sino el hecho de las experiencias paranormales que ha vivido Antonia Salazar Zamora, nombre completo de Toñita. En un breve encuentro con el programa "De Primera Mano", Toñita habló sobre este extraño don que ha tenido desde siempre y que la ha llevado a ver personas muertas.

Toñita asegura que ve gente muerta

"La negra oro" mencionó que ha vivido experiencias inexplicables, como ver personas sin vida, presenciar la repentina caída de objetos y escuchar sonidos desconocidos. Sin embargo, hizo la aclaración de que desde muy pequeña percibe este tipo de eventos, por lo que debe cargar con cuarzos o algún amuleto que le brinde protección: "Por lo regular siempre siento las energías de las personas, eso es algo normal en mí, cuando alguien trae mala vibra lo siento y mejor me quito" refirió.

"Nada más una vez en la vida, se me apareció una mujer de blanco y me dijo 'ayúdame'" comentó la cantante, quien momentos después, le marcó a su mamá para que le dijera qué hacer y le pidió que le prendiera una veladora y rezara por su descanso, pero después sucedió algo que le causó mucho impacto y que relaciona con la mujer que se le apareció.

"Al otro día, eran las 12:00 del día y hacía un sol, de la nada empezó una llovizna cañona. A la vuelta de mi casa apareció un cuerpo mutilado, una niña violada, mutilada. Yo no sé si fue ficción o realidad, pero a mí una noche anterior, se me apareció una muchacha pidiéndome ayuda" narro Toñita, quien refirió que este hecho ocurrió hace bastante tiempo. Pero más que ver este tipo de apariciones, la cantante señaló que ella es más de sentir a pesar de considerarse una persona sumamente miedosa y que ya tiene bastante tiempo que no ve algo similar.

SIGUE LEYENDO:

Myriam Montemayor solicita medidas de protección por ataques de Toñita

VIDEO: Toñita revela que su hija casi se quita la vida por el bullying, padece depresión y ansiedad