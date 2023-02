Arturo López Gavito revela la verdad detrás de las cámaras en los baños de “La Academia”

Hace apenas unos días, Yuridia destapó un escándalo que puso en jaque a todo TV Azteca pues la cantante señaló que durante su participación en “La Academia” descubrió que había cámaras ocultas en los baños de mujeres de la casa donde vivían todos los participantes, además, prometió que muy pronto haría otras fuertes revelaciones sobre el controversial reality show de la televisora del Ajusco y ante toda la polémica que se originó, Arturo López Gavito, quien es conocido como “El Juez de Hierro”, fue cuestionado sobre el tema y aseguró que no estaba enterado de esta situación, por lo que se deslindó de cualquier señalamiento.

Fue durante una entrevista para el programa “De Primera Mano” donde el también exparticipante de “MasterChef Celebrity” fue cuestionado sobre la polémica de las cámaras en los baños de la casa de “La Academia” y el productor aseguró que desconocía dicha situación pues en su papel de críticos, siempre estuvieron en el panel, por lo que se deslindó del actuar de la producción.

“Nosotros como críticos, siempre estuvimos solamente en el panel, nuestro trabajo se limitó solamente a hacer la crítica musical, a dar nuestra opinión profesional a los alumnos y ayudarlos a crecer. Nunca en mi vida he estado vinculado al tema de la producción u operación de “La Academia” entonces desconozco lo que haya pasado en la intimidad de la casa con los alumnos”, sentenció Arturo López Gavito.

En esa misma entrevista, Arturo López Gavito fue cuestionado sobre la polémica entre Pati Chapoy y Yuridia y el también locutor condenó que la interprete sonorense haya tenido que pasar por una situación de este tipo y celebró que levante la voz, aunque señaló que considera que es muy complicado que el problema tenga compostura.

Arturo López Gavito es el único juez de "La Academia" que ha salido a hablar sobre estas polémicas del reality. Foto: algavito

“Todo eso para mí es nuevo, yo siempre he dicho que Yuridia es la voz femenina más importante del país y lo sigo creyendo, me apena mucho que pase cualquier tema que tenga que ver con la falta de respeto al físico o a la integridad de una persona, todo el mundo tiene que alzar la voz, todo mundo tiene que decir ‘yo me siento de esta manera’ o ‘fui víctima de una injusticia’, lo que no sé es qué tanto se puede remediar, si el hecho ocurrió 10, 20 o 30 años atrás, lamentablemente solo queda como una anécdota, que difícilmente puede tener algún tipo de compostura, tristemente queda como una experiencia vivida o traumatizada”, manifestó López Gavito.

En ese sentido, Arturo López Gavito fue cuestionado sobre la posibilidad de ofrecerle disculpas a Jolette, quien fue la cantante más criticada y hasta agredida por los panelistas, no obstante, señaló que considera que nunca le faltó al respeto.

“Lo que pasa que en el trabajo de crítico musical tiene que ver solamente con el desempeño en el escenario, yo nunca le falte al respeto a Jolette, para mí es una mujer, que hasta donde yo sé, es feliz, trabaja y le va bien y en cuanto a “La Academia” yo estoy muy satisfecho con lo que he hecho en estos 20 años que he tenido como crítico dentro del proyecto y siempre he sido una persona que ha desempeñado su labor como una persona honesta”, finalizó Arturo López Gavito.

