Arturo López Gavito rompe en llanto en la gran final de MasterChef Celebrity: "Me cambió la vida"

"MasterChef Celebrity" llegó a su fin este domingo 18 de diciembre luego varias semanas en las que los participantes pusieron a prueba sus habilidades culinarias y paciencia con retos que los llevaron al límite. Tras vencer rivalidades y feroces estrategias para terminar con la competencia, Arturo López Gavito no pudo contener las lágrimas al hablar sobre las lecciones que le ha dejado su participación.

El exjuez de "La Academia" se ha distinguido por la formalidad y severidad en que da a conocer su crítica generando gran controversia, aunque en esta ocasión se vio un lado más vulnerable en la cocina más famosa de México ya que en más de una ocasión habló de sus sentimientos al borde del llanto y la final no fue la excepción al recordar cada uno de los momentos que pasó.

Arturo López Gavito rompe en llanto. Foto: IG @masterchefmx

“Que estoy siendo yo, que salí de mí, que he pasado por muchas cosas, que estoy vulnerable y abierto. Que quiero llorar y quiero llorar toda mi vida de agradecimiento e inspiración (…) Este programa me cambió la vida, jamás voy a ser la misma persona. De haberme quebrado, ser vulnerable me retomo”, dijo López Gavito al ser cuestionado sobre su antes y después tras participar en “MasterChef Celebrity”.

De estrella a villano

El "Juez de hierro" comenzó con el pie derecho en la competencia y gracias a una simpatía poco antes vista en él ante las cámaras combinada con una actitud relajada se ganó el corazón del público desde antes de comenzar, algo que incrementó en los primeros capítulos con sus icónicas frases y compromiso en la competencia.

Sin embargo, pronto su rigor mostró nuevamente una versión fuerte y se sumó a la competencia en la que la rivalidad fue un ingrediente que elevó la temperatura en la cocina de "MasterChef Celebrity". Mientras que algunos internautas no dudaron en externar su total apoyo, otros lanzaron fuertes críticas al tachar su actitud de "egoísta".

Pese a la controversia, Arturo López Gavito se mantuvo como uno de los participantes favoritos y con un impactante talento en la cocina. Entre sus momentos más memorables destacan aquellos con el comediante Ricardo Peralta y junto a Lolita Cortés cuando fue una de las juezas invitadas, donde, fiel a su estilo, tampoco dudó en decir lo que piensa.

