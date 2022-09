Masterchef Celebrity: Karla Gascón no descarta iniciar romance con Arturo López Gavito

En esta nueva temporada de MasterChef Celebrity hemos visto grandes personalidades salir de su zona de confort como lo es la actriz Karla Sofía Gascon quien ha dado mucho de qué hablar por sus ácidos comentarios hacia sus compañeros así como su presunto romance con otro de los participantes del reality show culinario.

Se trata de Arturo López Gavito con quien se le ha relacionado a la actriz, es por eso que ésta misma habló sobre si es posible que exista una relación entre los dos pues ella está casada y él es divorciado.

Aunque mucho se les ha relacionado debido a algunas publicaciones en redes sociales que la actriz española ha hecho pues lo llama “esposito” y asegura que la ha llevado de vacaciones, en realidad esto solo se trata de una muy buena relación de amistad que existe entre ellos.

Sin embargo, aunque han dejado claro ser solo amigos, Karla Sofía Gascon no descarta la posibilidad de iniciar un romance en serio con el “juez de hierro” de La Academia.

En entrevista para la revista TV Notas, publicación para la que posó en una sesión especial por motivo de su cumpleaños número 50, la actriz Karla Gascon habló sobre si pudiera haber un romance con su actual compañero de MasterChef Celebrity.

“Es una cuestión nuestra lo que vayamos a hacer o lo que no, parece show, pero a lo mejor no lo es tanto, pero cuando el río suena, es que agua lleva y algo habrá, si no, no estaría ahí cerquita todo el rato, todo el día estamos juntos en el foro, es muy divertido y nos reímos mucho”, dijo Gascon a la famosa revista de espectáculos