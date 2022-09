¿Alfredo Adame a OnlyFans?, el polémico conductor asegura "tener un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25"

Sin duda alguna, uno de los negocios más redituables en los últimos años es vender fotografías y videos sin censura en las aplicaciones y plataformas, un negocio del que los famosos no se han podido salvar, tal es el caso de Alfredo Adame.

Así como lo lees, el siempre polémico conductor y actor, está tentado a abrir su propio OnlyFans, pues recibió una propuesta por parte de una de sus amigas para que inauguren el perfil de ésta posando juntos.

Fue por medio de una entrevista en redes sociales que el polémico conductor de televisión compartió que una de sus amigas lo invitó a participar en esta famosa plataforma, propuesta que está pensando aceptar.

“Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: ‘Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo’, o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos, la entrada a OnlyFans”, dijo Alfredo Adame.

Aunque el también actor y ganador de realities shows dijo estar muy interesado en hacer la colaboración con su amiga, aún no está seguro de abrir su propio perfil de esta red social.

Pese a no estar seguro de abrir su perfil en OnlyFans, el actor dice tener uno de los mejores cuerpos del espectáculo de nuestro país pues dice estar más delgado y hasta marcado.

“A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera… ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25”, dijo Alfredo Adame en su entrevista