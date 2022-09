Macky González explota en redes tras críticas por enfrentar a jueces de MasterChef Celebrity

Macky González se ha mantenido en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que protagonizó uno de los momentos más polémicos de la actual temporada de MasterChef Celebrity luego de enfrentar a los chefs que se negaron a probar su peligroso platillo hecho con alacranes, por lo que la ex estrella de Exatlón México se convirtió en blanco de todo tipo de críticas, no obstante, la atractiva atleta de 32 años salió a defenderse y envió un contundente mensaje.

Pese a que apenas van tres capítulos de MasterChef Celebrity, Macky González ya se consolidó como la participante más polémica de toda “la cocina más famosa de México” y como se mencionó antes, en el último programa volvió a hacer de las suyas y todo empezó durante un reto en parejas en el que le tocó realizar un platillo de alacrán junto al comediante Carlos Eduardo Rico.

Antes de que la pareja de cocineros avanzara en la preparación de su platillo, el juez español Pablo Albuerne se acercó hasta su estación para pedirles que le retiraran el aguijón al alacrán antes de cocinarlo pues así evitarían hacer una comida potencialmente tóxica por el veneno que contiene dicha parte del animal, no obstante, ninguno de los dos hizo caso y terminaron presentando un plato que resultaba sumamente peligroso y por ello los jueces se negaron a probarlo, lo cual, enfureció a Macky González y se lanzó contra los jueces pues consideró su acto como una falta de respeto a su trabajo, además, mencionó que le había costado mucho trabajo trabajar con alacranes debido a que les tenía mucho miedo.

Tras haber enfrentado a los jueces, Macky González se convirtió en blanco de críticas en redes sociales, incluso, su nombre se hizo tendencia en diferentes redes sociales donde algunos pidieron su salida ya que consideran que solo se está generando polémicas para aderezar el reality y no ser expulsada por sus casi nulas aptitudes para la cocina y tras estos comentarios, la atleta decidió no quedarse callada y escribió un contundente mensaje en sus redes sociales en el que negó ser polémica.

Macky González ha negado ser polémica en diferentes ocasiones. Foto: IG: macky.mx

“Amigo, los realities, además de entretener, ponen a los televidentes como jueces, estuvo bien hacer eso, estuvo mal hacer lo otro. Lo único que me llena de paz es poder servir de ejemplo para que NO nos quedemos callados de algo que no nos parece e inclusive puede ser injusto. Y eso, como sea, no es ser polémica. Eso es pedir que te toque una retro del programa en el que estás participando”, fue el texto que Macky González escribió en su perfil de Instagram donde pudo sentir el apoyo de sus seguidores.

Tras este escándalo en redes sociales trascendió que Macky González podría recibir un castigo en MasterChef Celebrity, sin embargo, la producción del reality show no ha mencionado nada al respecto, por lo que la ex estrella de Exatlón México continuará con su participación de manera normal, tal como lo ha hecho hasta ahora.

¿Quién fue el tercer eliminado de MasterChef Celebrity?

Luego de tres programas de MasterChef Celebrity, el famoso galán de telenovelas, Julio Camejo, se convirtió en el tercer eliminado de ‘la cocina más famosa de México’ y se unió a la lista negra con Verónica del Castillo y Ernesto D’Alessio, por lo que los famosos que quedan en la competencia son Alejandra Ávalos, Alejandra Toussaint, Carmen Campuzano, Lorena Herrera, Macky González, Margarita “La Diosa de la Cumbia”, Nadia, Talina Fernández, Alan, Arturo López Gavito, Carlos Eduardo Rico, Francisco Gattorno, Marcelo Lara, Mauricio Mancera, Pedro Moreno y Ricardo Peralta.

