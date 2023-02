Yuridia asegura que contará más secretos de La Academia, “había cámaras en la regaderas de mujeres”

Fue hace tan solo un par de días que Yuridia se convirtió en tendencia, luego que ésta salió a defenderse tras las declaraciones de Pati Chapoy quien aseguró que la ex académica ya no le daba entrevistas debido a que hace muchos años la llamó “gorda”; luego de todo esto, los conductores de Ventaneando y equipo de trabajo de este programa se fueron sobre la cantante quien no se dejó y reveló todos los abusos que vivió por parte de éstos.

Y es que, Yuridia aseguró que llegó a pensar en el suicido, afortunadamente ahora la cantante se encuentra tranquila y feliz disfrutando de su éxito, de su familia y de la próxima llegada de Benicio, sin embargo, fanáticos de la cantante han pedido que exponga todas las cosas turbias que sabe de la empresa que vio nacer su talento.

¿Yuridia hablará todo lo que sabe?

Fue por medio de sus historias de instagram en donde Yuridia lanzó una dinámica con sus seguidores, la cual hace muy seguido en donde pide que le hagan preguntas y ella responde algunas de ellas.

En dicha dinámica la cantante ha expuesto su vida personal y ahí nos hemos enterado el tipo de perfume que utiliza y algunas cosas de su relación con su esposo Matías.

Pero en esta ocasión, la ex alumna de La Academia respondió a uno de sus seguidores que si bien no lanzó una pregunta si pidió que Yuridia a partir de lo que vivió recientemente con Pati Chapoy y el demás equipo de Ventaneando, que comparta todo lo que vivió y exponga las injusticias de las que tanto ella como otros ex compañeros de dicho reality show pasaron.

Ante esto, Yuridia recordó una serie de eventos que vivió cuando fue parte de la televisora del Ajusco y aunque no dio detalles aseguró que pronto podría contar algunas cosas que seguro serían un gran escándalo.

“Les contaré la historia de cómo nos hicieron firmar el contrato de Azteca, o les contaré la historia cuando Jolette, Mario y yo descubrimos que habían cámaras escondidas en las regaderas del baño de mujeres en La Academia, o les contaré la historia de…es que hay muchas historias oigan, ¿cuál les contaremos?, si algo me pasa ya saben quien fue”, dijo Yuridia

Luego de esto, la sonorense ya no siguió tocando el tema respecto a lo que vivió cuando fue parte de La Academia, sin embargo, no descarta que la cantante pueda llegar a hablar de todo esto.

Yuridia embarazada

Por otra parte, la cantante se encuentra disfrutando de su segundo embarazo, de acuerdo con la propia Yuridia su bebé nacerá en el mes de agosto por lo que podría estar pasando por el tercer mes de gestación.

La cantante confirmó su Yuridia luego de agradecer tantas muestras de cariño de sus seguidores quienes no la dejaron sola ni un momento tras la fuerte guerra de declaraciones que vivió hace algunos días en contra de un famoso programa de espectáculos.

