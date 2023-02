Exalumno de La Academia hace fuertes acusaciones en contra de Magda Rodríguez, Andrea Escalona actuará legalmente

De nueva cuenta, Andrea Escalona está en medio de una polémica, esta vez debido a las fuertes acusaciones que Daniel Riolobos ex alumno de la octava generación de La Academia ha hecho en contra de Magda Rodríguez, madre de la conductora del programa Hoy, a través de redes sociales.

Fue este martes 21 de febrero cuando el cantante decidió estallar en contra de la fallecida Magda Rodríguez tras señalarla como la culpable de la muerte de su madre, debido a esto el ex académico también se lanzó en contra de Andrea Rodríguez y Andrea Escalona quien ya hizo declaraciones al respecto.

Tras casi 13 años de haber participado en La Academia, en donde el cantante vivió de las experiencias más dolorosas, pues mientras era alumno del reality show le dieron la noticia del lamentable fallecimiento de su abuela, y tan solo unas semanas después, en medio de su interpretación, su madre se desvaneció dentro del foro donde se grababan los conciertos.

Luego de terminar de cantar, Riolobos fue enterado de lo que estaba ocurriendo con su madre quien al llegar al hospital fue diagnosticada con muerte cerebral, esto supuestamente al lento actuar de los paramédicos, lamentablemente tiempo después la mujer falleció.

Este 21 de febrero del 2023, Daniel Riolobos estalló en redes sociales ya acusó directamente a la fallecida Magda Rodríguez quien fue productora de la generación de La Academia en la que el cantante participó, por lo que éste asegura que por unos puntos de rating no atendieron a su madre inmediatamente.

Foto: Captura de pantalla

Usuarios de redes sociales han pedido pruebas de todo lo que ha dicho, y mientras que algunos lo señalan de “querer fama y querer llamar la atención”, otros más se han unido a él y lo apoyan, incluso existen comentarios de quienes aseguran que estaban presentes el día de la tragedia pues se encontraban atrás de la madre del cantante cuando todo ocurrió.

Foto: Captura de pantalla

Ante esta situación, Daniel Riolobos ha compartido los videos del momento en el que él estaba cantando y desafortunadamente se puede ver como la madre del cantante se desvaneció.

Luego de todas las declaraciones que Daniel Riolobos hizo a través de Twitter, reporteros esperaron a que Andrea Escalona saliera de Televisa para poder platicar con ella respecto al tema.

Ante esto, Escalona asegura que no estaba muy bien enterada de todo lo que había dicho y que son los reporteros quienes la han enterado de lo que pasó pues todo ocurrió mientras ella grababa el Programa Hoy, sin embargo, la conductora defendió la memoria de su madre.

“Es una mujer que me educó y siempre trabajó por la derecha, lo único que hizo es que trabajó toda su vida, lo único que hizo fue darle a este cuate una oportunidad en La Academia…lo único que hizo Magda en ese momento fue llevar a la mamá al hospital, atenderlo a él, estar al pendiente…Magda no tuvo nada que ver”, dijo Andrea Escalona

Finalmente, la conductora del programa Hoy dijo no estar del todo enterada de lo que sucede, sin embargo, se empapará del tema y analizará si es necesario actuar legalmente en contra de Daniel Riolobos.

“No se vale decir esas cosas, no se vale difamar a alguien que no se puede defender y por supuesto que sí deberíamos tomar cartas legales, pero también no quiero darle bola a gente que no lo merece”, dijo Escalona