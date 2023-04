VIDEO: Carmen Villalobos protagoniza coqueto baile a lado de su nueva pareja

Además de ser una querida conductora, Carmen Villalobos es una reconocida actriz colombiana que siempre ha sido muy transparente respecto a su vida privada, por lo cual, fue un duro golpe para sus fans saber que ella y Sebastián Caicedo habían decidido ponerle punto final a su relación que duró más de diez años y que en 2019 se materializó con una emotiva unión nupcial. Sin embargo, las personalidades tomaron con mucha madurez su separación y hoy por hoy continúan su vida a lado de nuevos amores.

Pues mientras Caicedo sostiene una relación con la empresaria Juliana Diez Duque, Carmen Villalobos ya ha dejado en claro en redes sociales que su corazón le pertenece a Frederik Oldenburg, conductor con el que se ha dejado ver en diferentes fotografías y videos, entre ellos, un clip que compartió este fin de semana en su cuenta oficial de Instagram.

En dicho audiovisual se puede visualizar a la pareja de tortolitos sosteniendo un baile pegadito con el que dejan en claro que su relación va viento en popa y que tienen una conexión muy especial, la cual no sólo los hace compartir gustos musicales y sentido del humor, sino posibles planes a futuro.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg bailan muy pegados en el video compartido por la colombiana, quien en anteriores ocasiones ya ha cautivado a sus fans con coquetas danzas en las que, sola o acompañada, termina volviéndose viral en redes sociales.

En este caso, la publicación de la actriz de "Hasta que la plata nos separe" ya acumula más de 333 mil me gusta, así como cientos de comentarios por parte de colegas y seguidores de la también protagonista de "Sin senos no hay paraíso", melodrama que la catapultó en el mundo de las telenovelas latinas.

"Love is in the air! Convencí a Frederik Oldenburg de hacer este video bailando y me encantó... Aunque al final él quiso huir", escribió la talentosa presentadora como descripción del video en el que baila con su nuevo amor.