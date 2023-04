Kylie Jenner y el traje de baño rosa neón perfecto para las veinteañeras

La influencer y empresaria Kylie Jenner volvió a conquistar las redes con un coqueto look perfecto para los días de alberca, y es que la más pequeña de las hermanas del clan Kardashian-Jenner se dejó ver en su cuenta de Instagram con un traje de baño de dos piezas en color rosa neón que es ideal para las veinteañeras que como ella, desean llevar lo mejor de las tendencias de primavera-verano.

Aunque al igual que su hermana Kim Kardashian, la joven de 25 años ha sido duramente criticada por sus cambios físicos, parece no poner mucha atención a las polémicas que causan sus fotografías del pasado y sigue presumiendo en redes su curvilínea silueta con atuendos modernos y reveladores, sobre todo en la plataforma de Meta, donde la siguen 386 millones de fans, a quienes consiente con imágenes que la han llevado a ser tendencia en más de una ocasión.

Kylie Jenner conquista en look neón

Fue este jueves cuando la guapa empresaria y socialité estadounidense, que se dio a conocer en la serie de telerrealidad del canal E! "Keeping Up with the Kardashians", se dejó desde la piscina luciendo su belleza con un conjunto que destaca por su color encendido, una de las tendencias favoritas de las celebridades, pues los tonos neón son ideales para resaltar el bronceado que todas quieren llevar para el verano.

"Special energy" (energía especial) y "if you need me i’ll be here" (Si me necesitas, estaré aquí), son las frases con las que Jenner compartió dos publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, en las que se le puede ver disfrutando de un día en la alberca y luciendo un coqueto y llamativo traje de baño de dos piezas que llama la atención por su color rosa, perfecto para las jóvenes que están en los 20 años.

El atuendo de la guapa estrella de televisión ha dejado sin aliento a más de uno de sus fans, pues las piezas destacan la atractiva figura de Kylie, quien desde hace varios años se caracteriza por lucir un cuerpo voluptuoso. Hasta el momento, la publicaciones suman casi 8 millones de "me gusta" y miles de comentarios, como sucede con cada una de las publicaciones de la famosa influencer.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor y las 5 fotos que confirman que es una Barbie de la vida real

Ella es Karla Gaytán, la sobrina de Biby Gaytán que aseguran es idéntica a la actriz