Maxine Woodside enfrentaría nueva demanda por su exproductora del programa “Todo para la Mujer”

A inicios de 2023 trascendió que Maxine Woodside había despedido a la comunicadora Ana María Alvarado, tras 32 años de trabajo ininterrumpido en el programa "Todo para la mujer". “Uno se da cuenta y es obvio: 'ya no me quieren aquí'”, dijo la periodista en sus redes sociales.

"Cuando llegas a un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver. En los cortes comerciales se voltea definitivamente para hablar tan solo con Shanik, pues uno se da cuenta y es obvio: 'ya no me quieren aquí'. Entonces pierdo mi trabajo, mi proyecto de vida, que me costará mucho trabajo reubicarme...", compartió en aquel momento Ana María Alvarado.

Ante lo cual, Maxine Woodside explicó en plena transmisión de su programa "Todo para la mujer" que ella no tiene la facultad de despedir a la también conductora de "Sale el Sol", recordando que las dos son empleadas. "Nunca la corrí, ¿cómo la voy a correr? En primer lugar no tengo la autoridad para correrla. Yo no tengo la facultad de correrla, las dos somos empleadas. Conmigo no tienen ningún tipo de contrato", precisó.

Sin embargo, la situación fue in crescendo y ante la falta de acuerdos entre ambas comunicadoras, Ana María Alvarado anunció a inicios de marzo que ha iniciado un proceso legal contra Maxine Woodside por su despido del programa “Todo para la Mujer” en enero de 2023. La demanda presentada busca la obtención de la liquidación correspondiente, luego de más de tres décadas de trabajo en Grupo Fórmula en la emisión de la “Reina de la Radio”.

“Hay que ser congruentes, porque yo he dicho: Quienes anuncian una demanda y no lo hacen es para salir del golpe mediático y amedrentar a alguien, nunca la llevan a cabo”, señaló. Detalló que seguirá con el proceso legal para hacer respetar sus derechos laborales, aunque lo hará de la forma correcta, sin la necesidad de que el problema se haga más grande.

Luego de que Ana María Alvarado demandará a Maxine Woodside por despedirla injustificadamente del programa "Todo para la mujer", tras 32 años de trabajo, se dice que otra persona también demandó a la locutora.

De acuerdo con la cuenta de Twitter Doña Carmelita, su exproductora Chío de la Mora, podría emprender acciones legales contra Maxine Woodside, por supuesto despido injustificado y sin haberla liquidado conforme a la ley.

De la Mora acudió a Conciliación y Arbitraje para buscar justicia; sin embargo, y tal como ocurrió con Ana María Alvarado, la “Reina de la Radio” ni sus abogados acudieron al llamado para aclarar tal situación.

La productora habría sido despedida a inicios del 2023 y Maxine Woodside no se ha contactado con ella para hablar de su liquidación; por lo que De la Mora está luchando porque Woodside y su hijo Fernando Iriarte le paguen lo que le corresponde de ley.

