"No tengo la autoridad para correrla": Maxine Woodside contradice a Ana María Alvarado

Desde hace un par de días, Maxine Woodside y Ana María Alvarado han acaparado la atención de los medios de la farándula después de que trascendiera que la titular del programa "Todo para la mujer" tomó la decisión de "despedir" a la experta en temas del espectáculo.

Ante las distintas versiones que han surgido, el pasado miércoles primero de febrero, Maxine Woodside aprovechó su espacio en radio para explicar lo que realmente sucedió sobre el "despido" de Ana María Alvarado, quien llevaba más de 30 años colaborando con ella.

En pleno programa en vivo, la titular de "Todo para la mujer" negó de manera categórica que haya "corrido" a Ana María Alvarado, incluso confesó que la invitó a trabajar un día más, pues recordemos que ya solo tenía una aparición los días martes.

Por otra parte, Maxine Woodside dijo que ella no tiene la facultad de despedir a la también conductora de "Sale el Sol", recordando que las dos son empleadas. Además negó que su "compañera" tenga algún tipo de empleada con ella.

"Nunca la corrí, ¿cómo la voy a correr? En primer lugar no tengo la autoridad para correrla. Yo no tengo la facultad de correrla, las dos somos empleadas. Conmigo no tienen ningún tipo de contrato", fueron las palabras que lanzó la conductora en plena transmisión.