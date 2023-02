La salud de Ana María Alvarado empeora tras la controversia con Maxine Woodside

En días reciente Ana María Alvarado anunció el fin de relaciones profesionales con Maxine Woodside, después de más de tres décadas de colaborar con ella en su programa de radio. Una situación que levantó mucha polémia, pero ahora se da conocer que su salud ha empeorado.

La salud de la conductora se ha mermado por la polémica

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Alvarado informó que su estado de salud de ha visto mermado por esta polémica. Señaló que presenta mareos y que su estado de salud tiene algunas complicaciones debido a que se quedó sin trabajo, por lo que ha tenido que hacer algunos ajustes en su vida diaria.

“Me dio vértigo, pero con todo lo de ayer se me agudizó mucho. A parte del vértigo me está temblando esta manita (la derecha)”, señalo Alvarado, quien también informó que después de esta polémica se someterá a una revisión médica. También dio conocer que no presentará en el programa “Todo para la mujer”, pues fue despedida, además de que no prestará para el montaje de un circo.

"Me despidió la señora Maxine"

“Está diciendo nos vemos el próximo martes, imagínate si yo voy a querer ir el próximo martes y hacer un circo romano para ver si me van a dejar entrar, qué caras me van hacer y cómo me van a tratar, pues no es lo conveniente. Es un hecho que me despidió la señora Maxine y es un hecho que he sido su empleada por 32 años, ahora hasta eso pone en duda”, señaló Ana María Alvarado.

Hay que recordar que en 2020, la conductora fue detectada con un tumor en el costado derecho de su cerebro. Situación que se dio a conoce dentro del programa Sale el Sol, donde la conductora dio la notica con lágrimas en los ojos.

Sigue leyendo:

Ana María Alvarado y Maxine Woodside: los verdaderos motivos detrás de su ruptura laboral

Maxine Woodside: 3 colaboradores con los que se ha enfrentado, además de Ana María Alvarado

"No tengo la autoridad para correrla": Maxine Woodside contradice a Ana María Alvarado

Sigue leyendo: