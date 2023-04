VIDEO: Rosalía canta "La llorona" en el Zócalo capitalino y sus fans le gritan que ya es mexicana

El día de ayer se llevó a cabo el concierto gratuito de Rosalía en la plancha del Zócalo capitalino, donde miles de personas se dieron cita para entonar canciones de la intérprete española, quien en más de una ocasión expresó su inmenso amor por México, asegurando que, además de tener personas maravillosas como habitantes, es una nación con una deliciosa gastronomía, ya que quedó enamorada del aguachile y los tacos. Incluso expuso que esperaba algún día poder igualar el sabor del platillo de mariscos que se convirtió en uno de sus favoritos y el cual, ya ha intentado replicar con algunos consejos que sus seguidores mexicanos le dieron en redes sociales.

Tras iniciar su presentación en punto de las 8:25 PM, "La Motomami" no dejó de halagar a México, destacando que estaba muy agradecida con su gente por ser de las primeras personas que confiaron en su música, dándole ánimos para seguir triunfando en la industria musical. Su euforia fue tanta que, incluso recibió con ternura a uno de los "Doctor Simi" que le fueron lanzados y que aseguró que guardaría en su colección.

Portando un entallado enterizo negro con un top y unas botas rojo brillante, la cantante de 30 años de edad aseguró que "México es precioso", dejando en claro que, además de amar a su gente, tiene un especial gusto por la música mexicana, misma que le ha servido de inspiración desde sus inicios.

"Estoy muy agradecida del cariño que me habéis dado desde el inicio de mi carrera y que sepáis que hay mucha inspiración (en ustedes), desde hace muchos años yo recuerdo que estudie canciones como "La llorona" por ejemplo, a ver si cojo el tono", fue la frase con la que Rosalía anunció que cantaría el icónico tema musical.

Al escuchar a la intérprete de temas como "Saoko" y "Hentai" entonar el tema musical que ha marcado la trayectoria de grandes cantantes, los fanáticos no pudieron evitar comenzar a gritarle una porra que, rápidamente todos los asistentes corearon, dejando en claro que el amor es correspondido: "Rosalía, hermana, ya eres mexicana", fue la frase que erizó la piel de las personas esparcidas en el Zócalo capitalino.

"'La plaza' (el Zócalo) ya era hermosa, pero se ve más bella con toda esta gente aquí reunida"; "México, ¡Cuánta energía! Por eso me gusta venir aquí" y "México, me está entrando hambre de tanto cantar. A ver si me como unos taquitos o el aguachile", fueron otras de las frases con las que Rosalía dejó en claro su amor por los mexicanos.

Rosalía se conmovió hasta las lágrimas en su concierto gratuito

Danna Paola no se presenta en el concierto gratuito de Rosalía

A diferencia de lo que se tenía previsto, este viernes 28 de abril, Danna Paola no abrió el concierto que Rosalía ofreció en el Zócalo capitalino, donde diversos asistentes se dieron cita desde la madrugada del jueves para obtener un buen lugar en la plancha de la explanada, misma que estuvo cerrada durante la noche, aunque al ser abierta la mañana de ayer, rápidamente fue tapizada por las personas que acamparon con la esperanza de ver de cerca a la intérprete de "Con Altura".

Los rumores eran ciertos y fue Danna Paola la cantante que abrió el concierto gratuito de Rosalía | Twitter: @dannapaola

Previamente, Danna Paola ya se había declarado fan de la música de Rosalía, al grado de que, en su momento compartió una fotografía en la que presumió que le había llegado un álbum musical de la también llamada "Motomami", quien incluso se ha tomado fotografías con la mexicana, demostrando que además de su pasión por la música, las une un bonito lazo profesional y de amistad.

