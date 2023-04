Boys Over Flowers: "He's into her", ya puedes ver la última versión inspirada en este dorama

Aunque han pasado 14 años desde el estreno de "Boys Over Flowers", este dorama sigue siendo uno de los favoritos de las fans, quienes han disfrutado de las diferentes versiones que existen del manga japonés, siendo la adaptación coreana la más exitosa y conocida.

En 2021 se estrenó "F4", la última adaptación tailandesa del manga, aunque con una historia mucho más oscura que las anteriores y con algunos cambios del manga original. Sin embargo, ninguna ha podido superar al éxito de "Boys Over Flowers", ni siquiera las versiones japonesas.

Sin embargo, si eres fan de este drama y quieres ver una serie parecida a "Boys Over Flowers", checa este dorama que ha sido todo un éxito.

"He's into her", el nuevo dorama de romance parecido a Boys Over Flowers

Se trata de una producción de Filipinas, un país que también ha realizado doramas BL y otras historias. El dorama lleva el nombre de "He's into her", y aunque es la adaptación de una novela de la plataforma Wattpad, tiene ciertas similitudes a Boys Over Flowers.

"He's into her" sigue la vida de una joven que vive en Japón cuando descubre que su papá es un hombre millonario, quien le paga su educación y los gastos médicos de su abuela luego de mudarse a Filipinas. Ahí deberá ir al colegio de élite "Benison International School", donde conocerá a Deib Lohr Sensui Enrile, el capitán del equipo y el chico más popular del lugar.

Este estudiante hará que todos los estudiantes la intimiden y sea víctima de bullying, algo parecido a los F4, pues la joven se atreve a desafiarlo, pero poco a poco se van enamorando, similar al dorama coreano.