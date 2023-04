Salma Hayek | así fue su peculiar felicitación de cumpleaños a Channing Tatum: “Nos dejamos la ropa puesta”

Este miércoles 26 de abril, el famoso actor norteamericano, Channing Tatum, se encuentra de manteles largos debido a que está celebrando 43 años de vida y por ello su colega, amiga y coprotagonista en “Magic Mike’s Last Dance”, Salma Hayek, utilizó sus redes sociales para enviarle una peculiar felicitación que causó furor en plataformas digitales.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la talentosa actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz difundió una foto y un mensaje para felicitar al histrión de cintas como “Step up” y “G.I. Joe: The Rise of Cobra”, con quien, como se dijo antes, compartió créditos en la última entrega de la trilogía de “Magic Mike”, la cual, se estrenó hace apenas un par de meses atrás obteniendo una crítica regular de la prensa especializada.

En la publicación en cuestión, Salma Hayek y Channing Tatum aparecieron posado uno frente al otro, sin embargo, lo que llamó la atención fue que el histrión apareció utilizando solo un bóxer, por lo que se pudo apreciar su impactante figura en todo su esplendor, mientras que la también productora apareció usando un outfit cómodo y en la descripción aseguró que decidió posar con ropa porque, en comparación de su colega, no hace ejercicio diario.

“Los que no hacemos ejercicio a diario nos dejamos la ropa puesta. Feliz Cumpleaños Channing Tatum #MagicMike” fue el texto que escribió Salma Hayek en su publicación, la cual, como se dijo antes, causó un gran revuelo en redes sociales, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su fotografía logró acumular cerca de 600 mil likes, además, la caja de comentarios se llenó con felicitaciones, halagos y hasta bromas de parte de sus fans y otras celebridades de la industria del entretenimiento mundial.

Pese al gran revuelo que se originó por la felicitación de Salma Hayek a Channing Tatum, el actor todavía no ha respondido al mensaje de su colega, con quien le tocó realizar escenas más que subidas de tono durante el rodaje de “Magic Mike’s Last Dance” pues él mismo confesó que la mexicana fue uno de sus primeros “crush” del cine, no obstante, refirió que le tiene mucho respeto y admiración, por lo que, aunque tuvo nervios al hacer las mencionadas tomas, todo salió conforme a lo planeado y sin contratiempos.

Salma Hayek actuará en Black Mirror

Luego de su peculiar felicitación de cumpleaños a Channing Tatum, Salma Hayek aprovechó sus redes sociales para anunciar que la participará en la sexta temporada de la exitosa serie de Netflix llamada “Black Mirror”.

En su post, Salma Hayek difundió un adelanto de lo que se podrá ver en esta nueva entrega, la cual, se estrenará en el mes de junio y según se pudo ver, además de la mexicana dicha producción también contará con las actuaciones de figuras de la talla de Aaron Paul, Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Kate Mara, Danny Ramírez, Clara Rugaard, Rory Culkin y Auden Thornton, tan solo por mencionar algunas.

SIGUE LEYENDO:

Desde el jacuzzi, Yanet García impone moda con el traje de baño ideal para el verano

Mayrin Villanueva sorprende a sus fans con impactante y ceñido vestido azul

Aleida Núñez marca tendencia con ceñido y elegante vestido rojo