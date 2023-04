Andrés García como nunca se había visto, su hijo Leonardo comparte fotos a lado de su padre cuando era niño

Después de complicados meses en su estado de salud, el Andrés García murió en su casa ubicada en el estado de Guerrero donde se encontraba bajo el cuidado de su esposa Margarita Portillo y él hijo de ésta, Andrés López. Sin embargo, se encontraba distanciado de sus hijos Andrés Jr., Andrea y Leonardo, el único que se presentó en el funeral del actor.

Entre dimes y diretes, pues los famosos en conjunto con Roberto Palazuelos, aseguraron que la pareja del galán de televisión y cine le había metido cosas en la cabeza con la finalidad alejarlo de su familia y quedarse con toda la herencia. Aunque esto ha sido desmentido en múltiples ocasiones de parte de Portillo, aún prevalece la duda entre el público que le siguió los pasos al "macho biónico".

Andrés Garcia era el galán desde la década de los 70 (Foto: IG @leonardogarciaof)

Semanas después de los lamentables hechos, Leonardo se llenó de nostalgia y le compartió a sus seguidores un cúmulo de fotografías que datan de su infancia, desde que Andrés García (en una etapa nunca antes vista) lo cargó entre sus brazos hasta que se convirtió en un pequeño travieso. Él sólo se limitó a darle las gracias a su padre.

Andrés Garcia estuvo alejado de sus hijos en su último año de vida (Foto: IG @leonardogarciaof)

Como era de esperarse, hubo una inmediata reacción de sus seguidores, pues además de tenerle una alta estima, también se la tuvieron a su papá sin importar los conflictos que tuvieron cuando estaba con vida. "Fotos que se convierten en oro. Que bonitas. Nadie mejor que tú para representar a tu papá en la serie, pero claro eso jamás lo veremos, pues la Margara estará de metida allí. Pero sería increíble verte en esa serie", "Igualito a tu papá , tu eres el más parecido a él", "Que bonitos recuerdos, fuiste y eres un gran hijo. Te adoro con todo mi corazón", fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Andrés García vivía en guerrero con Margarita Portillo (Foto: IG @leonardogarciaof)

Andrés García era un hombre con un carácter fuerte (Foto: IG @leonardogarciaof)

¿Qué se sabe de la herencia de Andrés García?

Tras el deceso de Andrés García el tema enseguida fue su herencia, en este caso Leonardo García pudo haber buscado asesoría legal de su amigo Roberto Palazuelos, quien en diversas entrevistas a medios comunicación aseguró que él no movería ni un dedo a menos que los hijos del actor así lo quisieran. El encuentro se pudo haber dado después de que el hijo de Margarita Portillo le pidiera a los vástagos del galán que "dejaran de molestar".

Esto lo mencionó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, durante su programa de YouTube, donde mencionó que en la reunión también estuvo presente Sandy Vela, ex pareja de "Pedro Navaja" en la década de los 80 y 90. Tras mostrar una fotografía que confirmaría la junta entre los famosos, el comunicador destacó la postura del "Diamante Negro":

"'Mi postura es que la última palabra la tienen ellos (Leonardo y Andrés García Jr)', me dice Roberto Palazuelos. 'Y se les dio un análisis jurídico y ellos sabrán. Por mi parte con el otro testamento no tengo interés de impugnar nada, así que yo en lo personal no me interesa'", mencionó para también dar a conocer que a finales de este abril o para el siguiente mes la familia daría a conocer si procederán de manera legal.

Asimismo, Palazuelos destapó que que hay dos testamentos, uno en beneficio de Margarita Portillo y su hijo Andrés López. Sin embargo, indicó que defenderá las propiedades que le dejó a su familia, de las que es muy cercano.

SIGUE LEYENDO:

Roberto Palazuelos y Leonardo García se reúnen para hablar de la herencia de Andrés García