Roberto Palazuelos rompe el silencio sobre la muerte de Andrés García: "Gente ambiciosa... lo alejo de mí"

La tarde de este 4 de abril el mundo del espectáculo se vistió de luto por la muerte de Andrés García a los 81 años y celebridades le dieron el último adiós con emotivos mensajes, como Roberto Palazuelos que compartió un video del último día que pasaron juntos antes de que su gran amistad se convirtiera en una rivalidad. El actor compartió un sentido mensaje en el que se lanzaría contra la viuda del actor, Margarita Portillo.

El "Diamante negro" es una de las celebridades más polémicas en la farándula y su amistad con el protagonista de "Pedro Navaja" no fue la excepción, pues tras varios años de compartir juntos y de, incluso, haber sido incluido en su testamento, todo terminó entre dimes y diretes entre los que se señaló a la esposa de García ser la culpable de alejarlos debido a que no le permitiría a Palazuelos tener contacto con él.

Roberto Palazuelos da el último adiós a Andrés García. Foto: IG @robertopalazuelosbadeaux

“Este fue nuestro último día juntos antes de que gente mala lo envenenara con odio en contra de sus verdaderos amores llenándolo de pastillas”, es el mensaje con el que el también actor comparte el clip en el que se le ve junto a Andrés García tomando mezcal, lo que ocurrió antes de que fuera diagnosticado con cirrosis.

“Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, una de las personas más importantes en mi vida, la razón por la que me convertí en actor, alguien a quien quise como un padre. Estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería. Desgraciadamente gente ambiciosa, que sólo quieren sus bienes, lo alejaron de mí y de sus hijos. Siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar, él fue mi gran amigo y cómo un padre para mí, fue toda una vida llena de historias y risas”, se lee en el mensaje compartido por Palazuelos.

Amistad y rivalidad de los actores

La amistad entre los actores habría surgido desde que Roberto Palazuelos era niño, así lo dio a conocer García en más de una ocasión al señalar que era una de las pocas personas a las que estimaba debido a que siempre le había mostrado su apoyo incondicional, aún más que sus hijos con quienes nunca se pudo reconciliar.

Roberto Palazuelos se lanza contra Margarita Portillo, viuda de Andrés García. Foto: IG @robertopalazuelosbadeaux

Aunque todo indicaba que la unión entre ellos no podría romperse tan fácil, de un momento a otro el actor se lanzó contra Palazuelos y lo sacó de su testamento. El también empresario acusó a Margarita Portillo de ser la responsable del distanciamiento y detalló que lo culparon de aprovecharse de él.

"Se ha vuelto presumido, que no le rasque los huevos al tigre. Me vale ma***, el respeto es el respeto", dijo Andrés García en una entrevista con "360 Digital" en la que responde a las declaraciones de Palazuelos en las que se defiende de quienes lo señalaron de aprovecharse de la fortuna del actor asegurando que algunas de sus propiedades tenían mayor valor que las de quien fuera su gran amigo.

SIGUE LEYENDO:

Acapulco, romances y controversias: Andrés García, el actor que se rehusó a una vida común

Muere Andrés García: así fue su caótico romance a lado de Carmen Campuzano

VIDEO | Así fue la vez que el productor Gerardo Quiroz "golpeó y pateó" a Roberto Palazuelos