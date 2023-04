VIDEO | Así fue abucheada Yeri Mua durante un certamen de belleza en Veracruz

Yeri Mua se ha convertido en una de las influencers de redes sociales más sonadas del momento. Con la belleza física como principal carta de presentación, Yeri fue invitada a una ceremonia de premiación de un concurso de belleza, mismo que se realizó en la localidad Los Tigres, en Veracruz.

Todo parecía ir normal para las concursantes y para Yeri Mua, hasta que fue evidente que el público no estaba tan contento con su presencia ni con sus decisiones de jurado. Esto, por lo tanto, fue suficiente para que comenzaran a abuchearla severamente y rechazar su presencia.

Mientras vivía esto, Yeri Mua se ocupada de su preparación como actriz, por lo cual ha pensado en ingresar al CEA de Televisa.

Yeri Mua condecora en un concurso de belleza

Como una destacada creadora de contenido, Yeri Mua no dudó en mostrar sus actividades en el mencionado concurso de belleza que se llevó a cabo en Veracruz. En este, Yeri compartió en sus redes sociales un video donde se le ve felicitando a las participantes.

Fue en ese momento, con ella tomando la palabra, que el copioso público comenzó rechazar su presencia y a llenarla de abucheos. A pesar de lo incómodo que podría ser, Mua le sacó el mejor provecho a esto y logró viralizarlo ella misma desde sus redes sociales con el texto: “me abuchearon en el evento de ayer”, sumando a lado un emoji de carita llorando y otra enojada.

Sólo quería felicitar y hacer su trabajo

La realidad es que Yeri Mua solamente intentaba felicitar a la ganadoras y resto de participantes.

“Al final de cuentas todas son unas reinas, esto es una reflejo de las personas que no tiene que ser. Así que gracias a todos los que pudieron venir, felicidades a la reina… Felicidades para las cuatro, porque las cuatro ganaron”, dijo.

Luego de esto, agregó:

“No me abucheaban a mi en realidad le gritaron a La Niña que ganó del distintivo rosa por que no ganó la otra niña y como yo elegí a la ganadora no soportaron lo que si es cierto es que eran las dos unas niñas de 16 años y ambas se veían hermosas y ninguna merecía ser tratada así, por eso me ven regañando al público”, puntualizó.

Para acabar y ya en otro video, Yeri Mua se mostró tranquila y complacida de que ella ya había hecho su trabajo y cobrado su dinero, por lo cual se iría a su casa a disfrutarlo.

