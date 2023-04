Ely Guerra dará concierto acústico en CDMX y editará 7 cuentos de su autoría

La música no se detiene en este 2023 y la llegada de un nuevo evento está a la vuelta de la esquina. El recinto para este suceso será La Maraka, el mítico lugar enclavado en la Narvarte que las noches del 28 y 29 de abril recibirá el "Acústico guitarra y voz", encuentro musical donde Ely Guerra, Aterciopelados, Rubén Albarrán y Chetes, darán rienda suelta a su música e imaginación.

A lado de ellos, se han sumado recientemente dos músicos más, ambos en la figura del rock latinoamericano que sumará esfuerzos a la velada; estos serán Leonardo de Lozanne de Fobia y Álvaro Henríquez, líder de Los Tres.

En el caso de Ely Guerra, la cantante oriunda de Monterrey explicó en entrevista a El Heraldo de México los pormenores de su actuación y lo que viene para ella con la edición de sus cuentos "Mirada pretérita", algo que le enamora hacer desde que era niña.

Ely Guerra se ha vuelto una artista de la casa en La Maraka. Con dos presentaciones previas, vuelve a la carga acompañada de otras figuras como ella.

"Es increíble que hayan armado este concierto a modo de festival, cada uno tendremos nuestro espacio e interpretar los temas de forma acústica. Ojalá se arme algo lindo para convivir porque es un evento bellísimo".

Ante esto, recordó cómo se dio su primer concierto ahí y qué espera de sus compañeros en escena.

"Mi primer Maraka fue un diciembre con la pandemia sufriendo estragos, se abrieron puertas y sólo con la mitad del aforo, fue un suceso emotivo y hermoso, tuve la oportunidad de conocer mejor a Ernesto García el nieto del antiguo dueño de La Maraka, así hacemos amigos y trabajamos mejor en Homey Company para disfrutar de la música de colegas", dijo.

"La realidad es que hagan lo que mejor quede para el show, aún no sé el orden de aparecer, pero me dieron que me aviente una hora de concierto y otros colegas harán una aparición más rápida. Entendí que los headliners seremos Aterciopelados y yo, y luego otros compañeros como Chetes o Álvaro Henríquez".