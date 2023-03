De Maxime a La Maraka: El Palacio de la salsa con 40 años de historia y el éxito de los conciertos pop y rock

Los compases que han construido la clave de la salsa durante décadas, han resonado en La Maraka con el ímpetu de cada uno de los artistas que han pasado por su escenario. El sueño de don Ernesto García Chaires, hace cuatro décadas, se forjó a partir de llevar a los máximos exponentes de ese género para tocar, cantar e interpretar frente a un público ávido de bailar, de crear sensaciones que electrizaran sus cuerpos. Y lo logró. Pero, esto no fue nada sencillo.

Para entender por qué surgió La Maraka como un recinto donde figuras de la talla de Celia Cruz o Tito Puente pasaron, hay que pensar que la década de los años 70 y 80 percibía a un México que disfrutaba de la vida nocturna a partir de los espectáculos de música romántica, tanto como de los salones tropicales para bailar y pasarla bien con amigos o la pareja. Aquí fue donde La Maraka surgió, primero como el Maxime y luego como el Margó.

Fachada de La Maraka que da a su estacionamiento

Lamentablemente, su fundador Ernesto García Chaires perdió la vida recientemente, pero desde la pandemia el recinto ha quedado a cargo de su nieto, Ernesto García, quien como Director General de La Maraka lo ha transformado en un Centro de Espectáculos donde aún hay clases y algunos eventos de salsa, pero que ahora prioriza conciertos de índole pop, rock o derivados con las grandes figuras del momento.

Magneto en su noche de éxitos en La Maraka

La Maraka, el Palacio de la salsa

Fue don Ernesto García Chaires, apodado cariñosamente por algunas personas cercanas a él como “El Charro”, quien compró el recinto hace poco más de 40 años. Para entender mejor el tiempo que este lugar ha estado vigente, hay que entender que como tal, el inmueble tiene 65 años de historia musical, siendo primero conocido como Salón Maxime y luego Salón Margó. Fue con este último nombre como lo adquirió don Ernesto García, al tiempo que lo convirtió en La Maraka, el Palacio de la Salsa.

Ernesto García Chaires Foto: José Antonio Vargas

Ubicado en la colonia Narvarte, es uno de los pocos sitios de la CDMX que preserva la cultura salsera y que lideró este concepto de entretenimiento sobre sitio también emblemáticos como el Salón Los Ángeles. En este sentido, Miguel Nieto Applebaum, dueño del salón mencionado, explicó en una entrevista hace años que el antiguo Margó era un laboratorio musical a mediados de los años 80 y "quizás el mejor lugar de rumba en el mundo".

En el mismo relato de Nieto, señaló en su momento que tenían ideas descabelladas pero interesantes, mismas que dieron forma a Margó y atrajeron a una clientela de clase media alta. Luego, en su evolución a La Maraka, el recinto fue capaz de atraer mucha gente, buenos artistas y un consumo atractivo.

Para dimensionar su momento, llegaron a pasar casi un centenar de figuras musicales y, en el caso de la noche que Celia Cruz se presentó, poco tiempo antes de su muerte, ese evento causó conmoción. Tras años de esfuerzos, el lugar pasó a manos de García Chaires y este le dio un impulso que hasta la fecha se sostiene en decenas de familias que comen de este ingreso.

Los eventos de baile han perdurado muchos años

Cabaret para las mejores experiencias

Con 40 años de llamarse La Maraka, el lugar continuó como un salón de baile con licencia de cabaret de lujo, al igual que El Patio. Avanzó primero como ese lugar para bailar y tomar clases de salsa donde grandes exponentes se presentaron. El paso de los años llevó a que Ernesto tomara las riendas del inmueble, pero la pandemia se presentó como una prueba de fuego para sobrevivir.

"El salón tiene muchos años de salsa pero alguien tiene que apostar e invertir. El salón es de mi abuelo, él lo compró hace 40 años cuando era Maxime, le puso La Maraka y con salsa, pero hace años él ya no quiso correr el riesgo porque es un trabajo que necesita tu tiempo, energía, todo", indicó Ernesto García, nieto del dueño original y actual propietario del recinto.

En este sentido, Ernesto ha aceptado que su abuelo apostó por un concepto que muchos años funcionó bien, pero que a él le confrontó con la realidad de la pandemia por lo que debió migrar a otras ideas novedosas. Fue así como el adiós a la salsa se dio y la bienvenida a todos los artistas, dejando la salsa en un segundo plano y dando prioridad a otros géneros para solventar el negocio.

"Él se fue por lo seguro con lo que se renta o como salón de baile. Yo con mi necesidad de pagar mis créditos y ganas de trabajar pues busqué otra cosa. Yo empecé a trabajar aquí hace 12 años, hoy tengo 32 años y hacía eventos de beneficencia y fundaciones y generaran fondo con las entradas, quedarnos con el consumo y todo mundo gana".

Ernesto García, actual dueño de La Maraka

Remodelación y evolución pop rock

Con la pandemia en pleno, apostó por algunas fechas con Ely Guerra o Coque Muñiz, quienes le apoyaron para retomar vuelo. Luego, han venido diversas fases de remodelación del lugar y así La Maraka se ha convertido en un lugar capaz de seguir albergando 2 mil personas por noche, llegando a públicos pop, rock, electrónicos, urbanos, rancheros y más, que recientemente llenó noches con Magneto y Mercurio.

Recinto lleno con el público tocando a su artista

"Llega la pandemia y no se puede, entonces al yo necesitar comer y pagar nóminas, gente sin trabajar, remodelar, entonces mi idea no era dejar un salón de baile porque yo no soy el mayor conocedor de salsa", indicó y remató: "No quiero retomar el concepto de salón de baile de salsa, alguno que otro sí haremos, o cuando hay un fin de semana libre y con poner un posteo en internet la gente llega sola, es fácil vender esos eventos por los seguidores de todos los años".

Planta baja y planta alta de La Maraka, abarrotadas

Actualmente, La Maraka sigue en fase de ofrecer mejores opciones de comodidad dentro del recinto. Al mismo tiempo, ha forjado noches de éxito desde el 2022 a la fecha. Figuras como Ana Torroja, JNS, Mercurio, Magneto, Elefante, Motel, Río Roma, Benny Ibarra, Ely Guerra o Los Amigos Invisibles, entre otros, han llenado el lugar y, en algunos casos, repetido fechas.

La cercanía del público con el escenario es un extra que la gente ha valorado para ir a este lugar a disfrutar de un concierto, sumado a la gama de opciones por venir.

FOTOS: Cortesía La Maraka / JMTEPANECATL

