Magneto celebrará 40 años de carrera este 2023 y ¿ya piensan en el retiro?

La música pop coreográfico vocal en México, no se podría entender sin una agrupación que marcó toda una época. Como fenómeno de masas, Magneto significó ese grupo de 5 chicos que sabían cantar y bailar, muy al estilo de New Kids On The Block, pero en México. El éxito arrollador llegó con "Vuela, Vuela" en 1991, momento a partir del cual causaron conmoción en todo país de Latinoamérica que se presentaban.

Hoy en pleno 2023 y con 40 años sobre los escenarios, la agrupación está lista para dar un concierto en La Maraka el próximo 20 de enero, evento que servirá para regalar algunas sorpresas a su público y, de paso, abundar en cómo celebrarán el resto del año.

Magneto está listo para seguir dando conciertos, pero ¿ya piensan en el retiro? ¿es momento de decir adiós?

Concierto íntimo en La Maraka

Tono Beltranena, integrante de Magneto, platicó con El Heraldo de México sobre las 4 décadas que Magneto va a celebrar y cómo influye eso en sus planes a futuro. Mientras tanto, el 20 de enero cantarán y bailarán en La Maraka en punto de las 21:00 horas.

"El año pasado Elías abrió un venue en Monterrey que era más íntimo y nos gustó, nos encantó, porque veníamos de masivos como 90's Pop Tour. Nos gustó estar solos, luego sacar del baúl de los recuerdos algunas canciones, además de que tendremos coros de una integrante de músicos que cantará 'Las Palabras' con Mauri, que era original era con Angélica Vale. Luego también 'Eva María', 'Mi Amada', la gente nos la pide y logramos algo íntimo para más cercanía con el público y tener esa plática, sacamos recuerdos y así se disfruta más el show", indicó Tono Beltranena en entrevista.

Aunado a esto, una de las primeras sorpresas es que Alan cantará un par de temas de su álbum como solista "Azul" (1999).

"Alan cantará una canción también del disco 'Azul' de él, será una balada. Tiene cosas muy lindas y queríamos que él cantará algo como solista y nos permitiera cantar con él".

En el mismo tesón, recordarán canciones que hace mucho no interpretan.

"Tratamos de ser muy complacientes con las fans en casi dos horas de show y queremos agregar canciones de Mercurio, por ejemplo, o canciones que no eran de nosotros pero a nuestra versión, algo que hacíamos en aquellos festivales de Acapulco. Las coreografías estarán como en 'Vuela, Vuela' o 'Tu Libertad' que son complicadas, ya que en su época era hip hop y rock el puente musical. Creo que la emoción es más que el cansancio", precisó.

Celebrar 40 años no es fácil

Tono sabe que haber llegado a 40 años como grupo ha sido todo un reto, mismo del cual él lleva participando desde 1994 cuando se integró al grupo en lugar de Charly.

"Sigue siendo parte del plan de 40 años, se dice fácil, pero queremos un proyecto para agradecer al público. Tenemos muchas historias que contar, podemos hablar durante horas sobre anécdotas, tenemos desde principios de año para realizar algunos temas inéditos, una serie documental o algo así. El problema que tenemos es el compromiso desde antes con 90's Pop Tour y personales, lo cual nos complica otra cosa", confesó y agregó que dejarán fluir la situación para ver si concretar algo así.

¿Piensan en poner fin a Magneto?

Sin afán de alarmar a sus fans, pero conscientes de que los años no pasan en balde, Tono confiesa que los 5 se han sentado varias veces a platicar el futuro de Magneto. Con el cariño del público a su favor y cada uno en óptimas condiciones para continuar, lo que falta es definir qué más quieren hacer sobre el escenario.

"Hemos platicado a finales del año pasado. Hace 8 años nos reunimos para hacer 5 conciertos y en pleno 2023 no hemos parado. Es complicado para los temas personales, creo que ya es una discusión donde decidir, no podemos seguir fluyendo sin saber hacia donde es el futuro, que sea incierto o sepamos nosotros qué queremos que pase los siguientes años. Yo, por ejemplo, en mi profesión planifico de aquí a cinco años y eso mismo estamos tratando de hacer para aterrizar cada cosa, darle forma y seriedad y saber hacia donde va Magneto", dijo.

Ante esto, reveló que la familia que Magneto ha forjado facilita cada decisión y suma a coordinar sus agendas personales para llegar bien con los conciertos.

"Yo soy muy amigable, disfruto esa cofradía con los magneto, Benny, Erik Rubín, con los Mercurio. Es importante y eso da éxito a Magneto, somos muy unidos y tenemos una hermandad, somos una familia y así tomamos decisiones para que esto perdure y, cuando no estamos en el grupo, nos buscamos. Ayer hablé con Alan como 20 minutos y estamos en comunicación".

Con su cumpleaños celebrado recientemente, Tono se toma unos días de descanso en la playa y se alista para irse de road trip con Erik Rubín.

VIAJARÁ CON ERIK RUBÍN DE ROAD TRIP

"De manera personal, un anhelo que comencé el año pasado fue que, como soy un poquito viajero, compré una motocicleta para hacer mi road trip solito, pero me llamó Erik Rubín y me dijo que se iba conmigo"

"Ahora estamos planeando irnos a La Baja con otros cinco amigos, seremos un grupo de 11 personas y encantados de hacerlo. Quiero seguir viajando. Lo haremos el 21 de enero, justo al otro día tras el concierto de La Maraka"

"Con Erik me la he pasado muy bien, es un viaje muy personal pero acompañado porque vas en la moto donde 3 o 4 horas no puedes platicar porque vas manejando, platicas contigo y llegas a un punto de encuentro donde comes o cenas con los demás"

"Es muy introspectivo y sanador, es increíble. Es como una meditación constante mirar los colores de ese paisaje"

TONO Y REGINA DE JNS, AÚN JUNTOS

"Digamos que el tema con Regina, continúa. Estamos juntos de cierta manera, hemos tenido la paciencia y nos amamos mucho, estamos pasando por conceptos personales, estamos en pláticas. Estamos en eso.

SIGUE LEYENDO

FOTOS | Erik Rubín y Tono de Magneto se van de 'road trip' al Gran Cañón y así lo vivieron juntos

FOTOS | En bikini, Daniela Magún de Kabah presume su amor con Alex de Magneto