“MasterChef Celebrity”: Alan Ibarra es eliminado del reality show

La tradición y los sabores de la gastronomía mexicana se apoderaron de la cocina de “MasterChef Celebrity” este domingo 18 de septiembre, pero esto significó un reto mayor para algunos participantes cuya preparación no convenció a los jueces y este fue el caso de Alan Ibarra quien abandonó la competencia.

La celebración por la Independencia de México se convirtió en inspiración para los participantes y los platillos típicos fueron parte de los retos, aunque sencillos demostraron una vez más la grandeza de la cocina nacional y el motivo por el que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lo reconoció como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Alan Ibarra sale de "MasterChef Celebrity". Foto: IG @masterchefmx

Durante el primer reto Macky González demostró su talento como capitana y triunfó junto a Marcelo Lara y Talina Fernández, por lo que dejó atrás la polémica tras su intensa pelea con los chefs Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, algo que le ganó fuertes críticas en redes sociales.

El reto de salvación marcó un antes y un después en el reality show por el pésimo desempeño de los participantes en su preparación de tamales, por ello se repitió pero le costó su permanencia al cantante de Magneto: "Todas las enseñanzas de cada uno de ustedes se quedan en mi corazón, MasterChef me dio uno de los regalos más hermosos que he tenido en mi vida. Gracias a todos porque me han llenado de amor".

¿Nadia abandona "MasterChef Celebrity"?

Hasta el momento Verónica del Castillo, Ernesto D’Alessio, Julio Camejo, Carmen Campuzano y Alan Ibarra han abandonado la cocina más famosa de México luego de que sus platillos no conquistaran el paladar de los chefs, pero aún queda una duda entre los fans ya que por tercera vez consecutiva Nadia estuvo ausente.

Tatiana informó la primera vez que la exparticipante de “La Academia” llegaría directo al reto de eliminación debido a que estaba delicada de salud, pero una segunda falta la convirtió en protagonista de memes y blanco de fuertes críticas con las que el público pedía que fuera eliminada.

Nadia desata críticas por ausencias en el reality show. Foto: IG @masterchefmx

Es importante recordar que se trata de un programa grabado, por lo que a través de sus redes sociales informó que en aquel momento dio positivo a Covid-19 y tuvo que estar en cuarentena. Sin embargo, este 18 de septiembre una vez más dejó a sus fans con un mal sabor de boca debido a que no estuvo en la competencia y conservó su lugar.

En Twitter compartió un mensaje en el que señala que tras dar positivo contagió a su mamá y se puso grave: “Me dio muy fuerte y contagié a mi ma, se puso grave debido a una crisis hipertensiva. La cuidé con todo mi amor aunque me sentía fatal. Agradezco a Dios y a los médicos por su pronta ayuda”.

