Ely Guerra alista su concierto karaoke: "Es un regalo de 30 años para mis mejores fans"

Llegas a casa o vas por la calle y lo mejor es poner el disco de tu artista favorito o gozar de su playlist. Cantas todas sus canciones a grito abierto y te desgarras la voz con tal de sentir lo mismo que él o ella al componer esa letra y música que calca tu vida y emociones. Eso es lo que Ely Guerra quiere que sientas, pero ahora, desde el escenario con ella a lado.

Así es como será el Concierto Karaoke que Ely Guerra presentará el próximo sábado 21 de mayo en La Maraka, todo en punto de las 21:00 horas.

¿Qué sucederá esa noche especial y única? La misma Ely Guerra lo contó a El Heraldo de México.

Karaoke con Ely está listo

Los 30 años de trayectoria a través de muchos éxitos que han marcado su vida en los escenarios, es lo que Ely Guerra quiere compartir con 9 afortunados fans y cientos más que se sumen a su celebración.

"Estoy contenta porque estoy activa, haciendo algo nuevo. Creo que mis fans merecen subir al escenario a cantar nuestras canciones, esas que son el soundtrack de su vida y en un escenario divino que les estamos armando para celebrar 30 años", indicó la cantautora Ely Guerra en entrevista a El Heraldo de México.

Para que sus fans sepan que aún pueden ir a este evento, Ely reveló más detalles del mismo.

"Intentamos siempre crear espacios en común. Sabemos que armar un escenario y hacer nuestro trabajo es duro, pero queremos dar la milla extra y pensamos que un karaoke era ideal porque van a cantar las canciones que ellos celebran, que ellos hacen que sigan vivas en estos 30 años"

"No se me ocurría mejor pretexto que hacer el karaoke con una dinámica divertida, quizá algunos subirán a cantar y los que no lo logren se queden con una experiencia única", dijo.

¿Cuál será la dinámica para cantar con Ely Guerra?

En palabras de Ely Guerra, explicó que "La dinámica es totalmente libre. Yo si voy a un bar no canto al karaoke, pero sabemos que otros sí querrán inscribirse en tiempo real al mail karaokeconely@elyguerra.com y de esta forma ellos envían sus nombres y estos entran a una tómbola que se llama Universo Expectante.

"Este estará en medio del escenario y yo voy a meter la mano y voy a sacar dos papelitos y que esas dos personas elegidas al azar se puedan batir en duelo en lo que llamamos El Podio de la Verdad. Es un botón de pánico color rojo, que estará ahí para que al lanzarse una pregunta sobre mí carrera y quien sepa la respuesta puede presionar el botón y el ganador podrá subir a cantar conmigo. No hay preselección, es al azar y para divertirnos", describió, dando así una democracia de ser un buen fanático de Ely y descubrir si hay algún nuevo talento o algún desafinado.

Para hacer mejor esta experiencia, Ely tocará mientras ellos cantan.

"Yo los guiaré con la guitarra. La idea es ir cantando yo y luego el fan, juntos y podremos hacer una colaboración, dueto o quizá habrá quien quiera cantar solo y yo ser la acompañante en la guitarra. Decíamos que va a ser divertido, porque sí a mi el escenario me representa temor y respeto, puede que acá sea espontáneo y se sienta cómodo y vamos a estar para reírnos y aflojar los temores", dijo.

Para culminar, Ely Guerra confirmó cuántos afortunados cantarán con ella esa noche del 21 de mayo.

"Van a ser 9 canciones, creemos que el tiempo en jugar, concursar, hacer lo del botón y la respuesta, todo eso puede ser tiempo divertido y no perdido, es parte del momento de celebración pero ocuparán gran parte del show así que con 9 canciones para dar dos horas de concierto karaoke. Serán 9 los ganadores", dijo.

Y para rematar: "Es un regalo mutuo, eso espero, es un propósito que se sientan amados, protegidos y sientan mi gratitud en estos 30 años donde gracias a ellos he podido hacer una carrera como un músico independiente en un país que cuesta mucho".

