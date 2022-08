"La Maraka" supera la pandemia y evoluciona de Palacio de la Salsa a Centro de Espectáculos

El sueño que su abuelo construyó ahora tiene una continuidad para que siga regalando música, alegría y baile a miles de personas. Es así como comienza el pensamiento de Ernesto García Palacios, dueño y Director General de La Maraka, el siempre conocido como Palacio de la Salsa que ahora se ha convertido ya en un Centro de Espectáculos que brinda la capacidad de traer a más artistas de diversos géneros y acercarlos a pocos metros de su público.

Como una de las premisas para comprender la evolución que ha tenido este inmueble artístico, el mismo Ernesto revela que la tarea fue titánica y, sobre todo, muchas veces pareció no cumplirse a cabalidad. La pandemia, como un fenómeno que afectó a todos los estratos sociales, amagó con cerrar las puertas de este recinto de forma definitiva, pero el empeño de su equipo de trabajo y la colaboración del talento artístico, fueron pilares para salir adelante.

40 años de La Maraka y es tiempo de evolucionar

Fue el abuelo de Ernesto quien compró La Maraka hace cuatro décadas. Como un salón de baile con licencia de cabaret de lujo, al igual que El Patio, creció como ese lugar para bailar y tomar clases de salsa donde grandes exponentes se presentaron. El paso de los años llevó a que Ernesto tomara las riendas del inmueble, pero la pandemia se presentó como una prueba de fuego para sobrevivir.

Así lo manifestó en entrevista para El Heraldo de México, donde se sinceró y abundó en cómo vivió este cambio obligado de lugar de salsa a Centro de Espectáculos.

"En la pandemia tuve los streaming, me metí en una deuda con la tarjeta en una semana y lo poco que pude recuperar de dinero fue porque hice shows con Coque Muñiz y Carlos Cuevas, de lo ganado con ellos fue que recomencé, ellos me apoyaron y con eso empecé a trabajar los conciertos presenciales", recuerda Ernesto para continuar.

"El salón tiene muchos años de salsa pero alguien tiene que apostar e invertir. El salón es de mi abuelo, él lo compró hace 40 años cuando era Maxime, le puso La Maraka y con salsa, pero hace años él ya no quiso correr el riesgo porque es un trabajo que necesita tu tiempo, energía, todo", indicó.

Adiós a la salsa y bienvenidos todos los artistas

Fue ahí que Ernesto apostó por dejar la salsa de un lado y traer nuevos exponentes de la música en otra variedad de géneros, para sacar adelante el negocio.

"Él se fue por lo seguro con lo que se renta o como salón de baile. Yo con mi necesidad de pagar mis créditos y ganas de trabajar pues busqué otra cosa. Yo empecé a trabajar aquí hace 12 años, hoy tengo 32 años y hacía eventos de beneficencia y fundaciones y generaran fondo con las entradas, quedarnos con el consumo y todo mundo gana".

"Llega la pandemia y no se puede, entonces al yo necesitar comer y pagar nóminas, gente sin trabajar, remodelar, entonces mi idea no era dejar un salón de baile porque yo no soy el mayor conocedor de salsa, pero cuando me proponen traer a Jeans sí las conozco".

"No quiero retomar el concepto de salón de baile de salsa, alguno que otro sí haremos, o cuando hay un fin de semana libre y con poner un posteo en internet la gente llega sola, es fácil vender esos eventos por los seguidores de todos los años", precisó.

El público y su cercanía con el artista

Como una de las grandes ventajas a las que Ernesto le apuesta con la evolución de La Maraka, es que el público pueda venir a ver a su artista, tenerlo mucho más cerca y disfrutarlo desde la comodidad de una mesa donde consuma a gusto.

"En vez de estar en la butaca apretado estás con la silla en la mesa y el lugar más lejano al artista es a 8 metros de distancia. Te puedes estar con tu cervecita y verlos más cerca, distinto a un teatro donde tienes que salir, aquí no. Creo que como fan lo que más quieres es tener cerca a tu artista y aquí puedes tenerlo así", dijo Ernesto, quien comprende que su negocio es distinto a recintos más grandes como el Auditorio Nacional, mismos que algunos artistas también necesitan para presentarse.

Alianza con OCESA le beneficia

Fue entonces, con el éxito del último año en presentaciones, que La Maraka llamó la atención de OCESA y le buscaron para aliarse, ofreciendo una cartera de artistas que bien van para el público capitalino.

"Fui también a una cita con OCESA, con su calendario en mano vimos sus eventos y los eventos de Kinky, Benny Ibarra, Sandra Echeverría, Río Roma y Ana Torroja, son exclusivos de Ocesa. También hemos trabajado con María León y Moenia", recordó e insitió: "Ha habido artistas que buscan lugares más grandes, no pueden venir aquí, pero yo quiero traerlos a La Maraka y colocar este lugar".

La misma alianza le trajo ya otros eventos con Ocesa que dieron frutos en el recinto de la colonia Narvarte.

Jueves de dragas y strippers

Como una apuesta a la que Ernesto le tiene echada el ojo, desea producir un show especial para presentarlo los jueves en La Maraka.

"Tengo ganas de hacer los jueves algo tipo dragas, viernes y sábado los conciertos de ahora que son muchos géneros variados, pero el jueves quiero producirlo, que vengas y te quedes en tu mesa, consumas y te puedas quedar toda la noche. No es lo mismo comprar un show que producirlo", dijo y reveló que su abuela alguna vez tuvo un show similar en Lindavista, hace 30 años, mismo que espera refrendar y mejorar para ofrecerlo a muchos públicos.

Como un tipo trabajador que acepta alguna vez gestionó solo buena parte del trabajo gerencial en La Maraka, Ernesto García tiene clara su visión de qué quiere de su Centro de Espectáculos y espera concretar poco a poco a nuevos artistas que le llenan el ojo.

Quién Sí y quién aún No en La Maraka

Coque Muñiz y Carlos Cuevas son de la casa, me apoyaron mucho.

Ely Guerra ha sido un gran apoyo.

Marisela y Fey sólo quieren hacer Auditorio Nacional.

Lupita D'Alessio la anuncié y una semana antes me canceló.

Busqué a Amanda Miguel, pero tiene gira en Estados Unidos con su hija todo este año. Insistiré.

Seguiré buscando a Fey.

A Jeans les pedí otra fecha pero como ya tienen en la mira el Auditorio Nacional.

Busqué a Pepe Madero, ex Pxndx.

Quiero traer a Reyli Barba.

David Bisbal en la mira, sé que hará concierto en México en noviembre, espero poder traerlo.

