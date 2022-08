Kika Edgar refleja su pasado musical en el álbum "Sólo Boleros" y el sencillo "Sabor a mí"

Era apenas una niña cuando escuchaba a lo lejos las fiestas de sus padres, tíos o amigos. En estas bohemias, los boleros eran parte fundamental de la selección musical para vibrar y ser felices. La cumbia, salsa y baladas de la época también hacían resonar los muros de su hogar tanto como los sentidos de Kika Edgar.

Es por ello que ahora se da a la tarea de presentar "Sólo Boleros", una producción discográfica con ella a cargo, donde el primer sencillo será "Sabor a mí", pieza que el compositor Álvaro Carrillo legó al mundo y que Kika ha hecho suya desde que era muy joven.

Ahora, con 37 años de vida y más de dos décadas expresando su sentir, Kika Edgar tocará fibras de nuevas generaciones que podrán conocer más temas de este álbum el 17 de septiembre en La Maraka, así como varias canciones que le han marcado a lo largo de varias décadas. Kika no se guardará nada y espera volver a sentirse como esa niña o adolescente que interpretó por vez primera una canción.

La joven que cantó a sus padres

Rebelde desde niña y con el canto para sí misma como un refugio, Kika Edgar halló en las canciones una forma de entenderse y explicarse el mundo. Por ello, recuerda con afecto esa etapa en entrevista para El Heraldo de México.

"Jamás me imaginé que iba a ser cantante pero sí jugaba a serlo. Era muy inocente en esa época, no tenía claro que iba a ser lo que hoy soy, pero el acercamiento que tuve con la música fue muy importante y por eso ahora soy la intérprete que soy. Las emociones que se vincularon con la música, mis emociones florecieron y me dejó claro que por algo pasan las cosas, por algo los boleros me los inculcaron mis papás y el amor a la buena música", recordó Kika.

Con un claro homenaje a los boleros que escuchó desde niña, aceptó que ya era una jovencita cuando mostró a sus padres todo su talento.

"Por eso ahora le haré un merecido homenaje a los boleros, estarán siempre presentes y nunca pasarán de moda. Yo estaba ya grande, en la preparatoria, cuando mis papás se enteraron que yo cantaba y con este rango vocal. A partir de ahí ya no me soltaban para que cantara siempre".

"Pero yo escondía ese talento porque éramos una familia tradicional, lo guardaba para mí y era una forma de sacar cosas que yo tenía y las hacía sólo para mí, era un autoconocimiento, descubrimiento de mis emociones. La música la tomaba para expresarme desde mí interior, pero sola", precisó.

Como una chica introspectiva, se definió y halló las razones para cantar así desde entonces.

"Siempre fui muy rebelde y dentro de eso la forma de expresarme era a través de la música. Era un reconocimiento de mi tristeza, enojo, enamoramiento, de lo que me sucedía en ese entonces, pero fue muy bonito y cuando decido que debía ser parte de la gente, cantarle a mis papás y a más personas, pues más. Por ejemplo, en festivales de la escuela ante 2 mil personas, en ese instante dije 'ya es momento' y el aplauso fue hermoso y eso me dio pauta a estar aquí", sentenció.

Recorrido por sus décadas y recuerdo a José José

Con "Sólo Boleros" y el primer sencillo, "Sabor a mí", de 8 que planea sacar, Kika está clara en que será un gran punto de partida para la Gira Retro. Así, adelantó un poco de qué escuchará la gente el próximo 17 de septiembre cuando se presente en el Centro de Espectáculos La Maraka, en una noche donde también estará en el escenario Sandra Echeverría.

"Hay mucho repertorio de mis anteriores discos 'Lo Siento mi amor', 'Señor Amante', más nuevas canciones. Aún así le haré un homenaje al maestro José José, que no está en mi repertorio pero le guardo gran cariño, cantaré un medley de él. También habrá romanticismo y las power balad que a la gente les gustan mucho y es parte de esta energía que traigo dentro desde chiquita", expresó sobre las canciones de ese concierto donde recorrerá desde la década de los años 50 hasta el presente.

Como una niña que creció escuchando a Los Panchos en casa, que sonaban boleros, cumbias, salsas y demás géneros, Kika Edgar indicó que el álbum saldrá en una edición especial de acetato. Para culminar, así suena "Sabor a mí" en el videoclip producido e interpretado por Kika Edgar.