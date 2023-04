El Capi Pérez admite que está en VLA por el dinero: "No quiere decir que ame mi vida en la tele"

El Capi Pérez sinceramente se sinceró y admitió que no ama su vida en la televisión mexicana, pues aseguró que su verdadera motivación para seguir en programas como Venga la Alegría, es el dinero. El comediante y conductor lleva ocho años en la emisión matutina por lo que muchos de sus fanáticos se sorprendieron con sus declaraciones, ya que también los presentadores se definen siempre como "una familia".

En la semana se hizo viral un clip de Carlos Alberto Pérez, nombre real del standupero, de cuando estuvo en el podcast Auténtico, de Pedro Prieto, ex conductor de Hoy que es uno de los integrantes de MasterChef Celebrity. Durante la conversación el presentador habló sobre su trabajo en la pantalla chica y destacó que no es la prioridad en su vida, pues es su familia y lo que puede hacer con el dinero que gana, sus motivaciones.

El dinero motiva a El Capi para seguir en VLA

“A mí no me da pena decirlo uno de mis principales motivadores es el dinero, si te pones a romantizar tu trabajo en la televisión, vas a sufrir mucho, porque si te empiezas a involucrar mucho de 'ay mi gente, mi proyecto y mi público', te van a dar la espalda en algún momento”, destacó El Capi, quien resaltó que la industria es muy "fría", ya que se aprovecha de los que trabajan en ella, por eso él desea hacer lo mismo sin idealizar su labor en la pantalla chica.

“Si la industria es fría con quienes trabajan en ella y saca provecho de quienes están trabajando, porque no vas a ser así tú también con ella (la industria)", resaltó el también conductor de "La Resolana", que agregó que eso no significa que no sea profesional, pues siempre da lo mejor de sí mismo y se esfuerza en cada uno de sus proyectos. “Es decir, yo entrego todo en mi trabajo, me quedo hasta el último momento, pero eso no quiere decir que ame mi vida en la tele, yo amo mi familia y lo que pueda hacer con mi dinero”.

Asimismo, El Capi recordó que él es auténtico cuando está enfrente de la cámara, pues para sería agotador crear un personaje y mostrarlo al público todos los días en el matutino de Tv Azteca: "Si finges tu perfil va ser muy cansado trabajar en esos programas, son cansadísimos, eres un Godínez del entretenimiento, sino fluyes y no eres natural, te va costar un hue.. estar ahí, yo dije no voy a ser el galán, diviértete y chig.. su ma..”

Estas declaraciones surgen en medio de los cambios que se han hecho en Venga la Alegría, pues hay que resaltar que a principios del año modificaron a todos los conductores del formato de fin de semana, mientras que en la emisión de lunes a viernes, William Valdés y Roy González dejaron el proyecto definitivamente, así como Horacio Villalobos, quien resaltó que estar en el programa le quita tiempo para hacer sus otros trabajos.

