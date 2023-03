Querido exconductor de Hoy será uno de los famosos de MasterChef Celebrity 3

MasterChef Celebrity está próximo ha empezar grabaciones para su tercera temporada, por lo que poco a poco han ido revelando a los famosos que serán parte de esta nueva edición. Este jueves se anunciaron oficialmente a los primeros concursantes, y a pesar de que todos sorprendieron con su presencia, fue un querido exconductor de Hoy uno de los que más llamó la atención, se trató de Pedro Prieto, quien tuvo sus primeras oportunidades en la otra televisora.

Fue el programa Ventaneando que confirmó la presencia de cuatro celebridades: la actriz Ana Patricia Rojo, el exfutbolista Francisco "Paco" Palencia, Ivonne Montero, ganadora de La Cada de los Famosos, y Pedro Prieto, quien se dio a conocer con su participación en el matutino de Televisa. Los talentos se mostraron emocionados debido a que van a comenzar este reto en la cocina más famosa de México, que se renueva por completo, pues también tendrá nuevos jueces.

El conductor de Hoy llega a MasterChef Celebrity

Si bien los cuatro llamaron la atención ya que es su regreso a la televisión para la mayoría, el que destacó fue Pedro, quien por muchos años fue una cara conocida en el matutino de San Ángel, en donde compartió cámaras con Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl "El Negro" Araiza, Paul Stanley y hasta con Natalia Téllez, pues entre los dos eran las caras juveniles de la emisión que este año cumple 25 años al aire.

El presentador es originario de España y llegó a México hace varios años para comenzar con si carrera como modelo publicitario. En 2014, Pedro participó en concurso que organizaron en el programa Hoy, en el que tenía que "disfrazarse" de "Cupido" portando unas alas y luciendo su abdomen marcado, a pesar de que había otros jóvenes atléticos y atractivos, fue el español que conquistó a las conductoras, y ganó la dinámica, por lo que cambió su vida de forma radical.

En algunas entrevistas que le han hecho, el modelo y conductor admitió que no conocía el programa, por lo que tampoco sabía quienes eran las conductoras. "Me dijeron 'te tienes que sentar entre Galilea y Andrea, ¿tienes alguna duda? Yo dije 'sí... ¿quién es Andrea y quién es Galilea? Todos eran mexicanos menos yo'. Gané y me quedé una semana de conductor", recordó Pedro Prieto, quien el año pasado estuvo en los festejos por los 24 años del matutino de Televisa, el cual le dio sus primeras oportunidades.

Después de ganar el concurso, estudió en el CEA y se integró al equipo de Hoy de 2016 a 2020, en donde hizo diferentes trabajos, desde ser reportero hasta conductor oficial y tener más momento a cámara. Gracias a la experiencia que le dio la emisión matutina, se fue a Multimedios a buscar nuevas oportunidades, no sin antes hacer algunos trabajos como actor de telenovelas, siendo "Antes muerta que Lichicta", uno de sus trabajos más destacados, o bien, en obras como "Toc Toc" y "Peter Pan".

Pedro Prieto actualmente sigue colaborando en la televisora regiomontana, sin embargo, también ha destacado debido a su podcast "Auténtico" en donde a veces tiene invitados o habla de su vida personal junto a su esposa Titi Jaques, con quien tiene un hijo al cual llamaron Leonardo. Asimismo, se espera que sea una de las grandes sorpresas y que atraiga a muchos de sus fanáticos de redes sociales al reality, como lo hizo Ricardo Peralta "Pepe", al ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity.

