Desde Acapulco, Aracely Arámbula se llevó todas las miradas con coqueto traje de baño

Aracely Arámbula es una de las actrices latinas más importantes de Latinoamérica y que gracias a sus participaciones en varias telenovelas, se ha ganado el cariño de miles de televidentes. Además, es considerada una de las mujeres más hermosas de nuestro país y se la recuerda por su romance con Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos y con quien hoy se encuentra en una batalla judicial por la manutención económica. En su cuenta de Instagram, la estrella de la televisión se robó todas las miradas desde Acapulco.

La carrera de Aracely Arámbula comenzó con pequeñas participaciones como ‘Acapulco, cuerpo y alma’, ‘Prisionera de amor’, ‘Canción de amor’ y a partir de ahí, comenzó a ser considerada una de las actrices más importantes de la televisión de nuestro país. El mejor año para nacida en Chihuahua fue el 2022 teniendo en cuenta que fue la protagonista de la telenovela ‘La Doña’ en su segunda temporada, como así también de la reversión de ‘La Madrastra’ y la serie ‘La Rebelión’, donde fue una de las grandes protagonistas.

Aracely Arámbula es una de las actrices más importantes de todas. Fuente Instagram @aracelyarambula

Por otro lado, Aracely Arámbula se encuentra atravesando un difícil momento en cuanto a lo personal, debido a que está intentando que Luis Miguel, su ex pareja y padre de sus dos hijos pague la deuda económica que tiene con ella. Y es que, en un momento pensó enviarlo a la cárcel por no cumplir el trato, en los últimos días se conoció que ambas partes se habrían puesto de acuerdo y eso se vio reflejado en la defensa que la actriz hizo sobre el Sol de México por no ir al funeral de Andrés García.

El elegante traje de baño de Aracely Arámbula que enamoró a todos

En su cuenta de Instagram, Aracely Arámbula tiene más de seis millones y medio de seguidores y allí se encarga de demostrar que a sus 48 años, sigue siendo una de las mujeres más lindas de nuestro país. La ex de Luis Miguel se robó todas las miradas al lucir un coqueto traje de baño con el que se robó todas las miradas. El look elegido por la actriz sorprendió a todos y recibió miles de halagos.

Aracely Arámbula aprovechó de sus días de descanso para viajar a Acapulco y allí se la pudo ver luciendo el elegante traje de baño desde la alberca. Luego, la ex de Luis Miguel se fotografió en primer plano y con el que se robó más de un corazón de aparte de sus seguidores.

Aracely Arámbula enamoró con su coqueto traje de baño. Fuente Instagram @aracelyarambula

