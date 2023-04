FOTO | Captan a Aracely Arámbula con el archienemigo de Luis Miguel

El mundo de la farándula se distingue por la controversia y las relaciones que se forman en su seno, aunque muchas veces lo que más da de qué hablar son las presuntas rupturas o enemistades, las cuales pueden o no ser confirmadas, pero siempre dan de qué hablar, tal y como ocurre con la supuesta rivalidad entre Luis Miguel y Alejandro Fernández, ambos representantes de la música mexicana que se distinguen por tener trayectorias musicales llenas de éxitos.

Otro rasgo que los une es su adicción por las mujeres y los excesos, algo que habría hecho que su encuentro musical en una serie de conciertos titulado "Pasión Tour" se volviera el boom del momento. Sin embargo, por diferencias irreparables entre los cantantes, esta gira nunca vio la luz y desencadenó un pleito legal entre ambos intérpretes, el cual finalmente fue resuelto en buenos términos, según afirmó en su momento "El Potrillo".

De acuerdo con los rumores que circularon en ese tiempo, todo se tenía planeado para que los dos ídolos unieran sus voces en varias presentaciones, mismas que sin lugar a dudas habrían aliviado los problemas económicos que en esos momentos enfrentaba "El Sol de México". No obstante, al parecer Luis Miguel decidió ponerle fin a la gira porque Vicente Fernández, el papá de Alejandro, declaró públicamente que el puertorriqueño "no sabía cantar bien las rancheras" y aunque esto pudo tratarse de una especulación, lo cierto es que desde entonces no ha habido un acercamiento entre ambos cantantes.

Así fue como Aracely Arámbula causó furor en redes sociales | IG: @aracelyarambula

Esto no impidió que en 2018 Aracely Arámbula, la madre de los dos hijos menores de Luis Miguel, se diera cita en un concierto de Alejandro Fernández, con lo cual nuevamente revivió la controversia que envuelve a su exesposo y al intérprete de "Mañana es para siempre".

Aún así, no hay que olvidar que "La Chule" y Luis Miguel llevan años separados, por lo cual, no es de extrañarse que frecuenten a personas diferentes o que tengan vidas alejadas que incluyan a viejos conocidos de ambas personalidades. Tan sólo hay que tomar en cuenta que la actual pareja de Luis Miguel es madrina de uno de los hijos que la actriz de "Soñadoras" y el cantante tuvieron mientras estaban casados.

Por su parte, Aracely Arámbula ha demostrado en más de una ocasión que es fanática de la música de "El Potrillo", a quien además considera un amigo cercano, algo que comprueba una de sus últimas historias de Instagram, donde se dejó ver con un grupo de amigos, entre los cuales destaca el intérprete de "Nube viajera".

